Ce tout petit bouton dans Word permet d'être plus concentré et moins dérangé

Rester concentré au travail peut s'avérer un vrai défi à l'ère du numérique. Heureusement, Word dispose d'une fonctionnalité peu connue mais très utile.

A l'heure où les sollicitations numériques sont omniprésentes, il est de plus en plus difficile de rester pleinement concentré sur ses tâches, surtout lorsqu'on travaille sur ordinateur. Entre les notifications qui s'affichent en permanence, les emails qui affluent et les messages de collègues sur les outils collaboratifs, difficile de ne pas se laisser distraire. Pourtant, la capacité à focaliser durablement son attention est essentielle pour mener à bien ses projets.

Ce défi de la concentration se pose notamment pour les utilisateurs de la suite bureautique Microsoft 365, largement répandue dans le monde professionnel. En effet, les applications comme Outlook ou Teams, bien que très pratiques, peuvent aussi être de véritables sources de distraction qui nuisent à la productivité. C'est pourquoi Microsoft a intégré des options pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur attention.

Parmi ces options, le Mode Focus de Word est certainement l'une des plus intéressantes et pourtant l'une des moins connues. Cette fonctionnalité a été conçue spécialement pour offrir aux rédacteurs un environnement de travail épuré et apaisant, où rien ne vient perturber leur concentration. Lorsque le Mode Focus est activé, toutes les barres d'outils et autres éléments d'interface superflus disparaissent, ne laissant à l'écran que l'essentiel : la page et le texte.

L'atout principal du Mode Focus est qu'il masque temporairement toutes les notifications provenant des autres applications Microsoft 365 comme Outlook ou Teams. Fini les bannières intempestives qui s'affichent en bas de l'écran pour signaler l'arrivée d'un nouvel email ou d'un message d'un collègue. L'utilisateur peut ainsi se consacrer pleinement à sa rédaction, sans être constamment tenté de jeter un œil à sa messagerie.

Un autre avantage non négligeable du Mode Focus est qu'il s'active en un seul clic. Pas besoin de naviguer dans de multiples menus ou de modifier des paramètres complexes. Il suffit de repérer le petit bouton "Focus" situé tout en bas à droite de la fenêtre Word, dans la barre sous la page blanche. Ce bouton se présente sous la forme d'une icône rectangulaire représentant une page entouré de crochets, avec le mot Focus écrit à sa droite. On le trouve également dans le menu Affichage.

Une fois qu'on a repéré ce fameux bouton "Focus", il suffit donc d'un clic pour basculer dans ce mode de rédaction "sans distraction". Si l'on souhaite quitter le Mode Focus, il suffit d'appuyer sur la touche Echap, située en haut à gauche de son clavier. En résumé, le Mode Focus de Word est un allié précieux pour tous ceux qui souhaitent booster leur concentration et leur productivité. Grâce à lui, il devient beaucoup plus facile de résister à l'appel des notifications et de rester pleinement absorbé par sa tâche d'écriture. En revanche, il est pour l'heure réservé aux abonnés Microsoft 365.