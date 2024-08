Ces qualités intellectuelles peuvent faire de vous un sportif de haut niveau

Si les aptitudes physiques exceptionnelles des athlètes semblent évidentes, des scientifiques se sont aussi intéressés à ce qui les distinguent sur le plan intellectuel.

Les Jeux olympiques rassemblent des athlètes d'élite aux physiques parfaitement adaptés aux exigences de chaque discipline. Mais au-delà de leurs prouesses physiques, leurs cerveaux présentent également des caractéristiques distinctives qui les différencient des personnes ordinaires...

Des études scientifiques mises en lumière par le média Science Alert pointent certaines de ces particularités cérébrales, propres aux athlètes. Elles révèlent notamment une compétence intellectuelle que de nombreuses personnes pourraient envier : une capacité de concentration qui se démarque du reste de la population générale et qui concerne au moins deux des 5 sens.

C'est ce qu'a démontré une étude transversale menée en 2019 par des chercheurs de l'Université Northwestern aux États-Unis. En analysant les ondes cérébrales de 495 athlètes universitaires et de 493 cas-témoins appariés selon l'âge et le sexe, ils ont constaté que les sportifs réagissaient davantage aux sons cibles tout en étant moins perturbés par les bruits parasites environnants.

Cette aptitude qui pourrait se développer grâce à l'exercice répété d'écouter les consignes d'un coach dans un environnement bruyant. Une scène que l'on peut couramment observer lors de manifestations sportives dans un gymnase ou un stade avec le son du haut-parleur ou encore les cris des supporters en fond sonore. Néanmoins, le fait que cette aptitude soit aussi présente dans des sports moins confrontés aux nuisances sonores comme le golf suggère que la confrontation régulière à cette situation n'explique pas tout.

La forte capacité de concentration des athlètes ne se limite pas à l'audition. Une deuxième étude publiée en 2018 et portant sur des joueurs de tennis s'intéresse cette fois-ci à la concentration visuelle. Les sportifs les plus doués sont en effet capables de moments de concentration intense appelés périodes de "calme visuel". L'analyse de 40 services par participant a permis de montrer que les sportifs avaient non seulement des périodes de calme visuel plus longues lors des retours de service, mais que ces moments de concentration étaient également associés à une meilleure qualité de leurs coups. Une analyse de la littérature scientifique réalisée par les mêmes chercheurs a révélé que ce phénomène avait pu être constaté dans d'autres sports.

Si les capacités de concentration visuelle et sonore semblent distinguer les athlètes des autres individus, des études visant à comparer les aptitudes cérébrales de ces deux populations avancent d'autres différences. L'un d'elle, datant de 2015 et réalisée par les généticiens de l'université de Parme, est particulièrement intéressante pour expliquer la détermination des athlètes à réussir. Elle s'appuie en partie sur l'analyse du gène transporteur de la dopamine (surnommée l'hormone du plaisir). Ce neurotransmetteur jouerait un rôle sur le contrôle émotionnel et la gestion psychologique nécessaire à l'atteinte de performances de haut niveau.