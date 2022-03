"Réforme des retraites : que retenir du projet d'Emmanuel Macron ?"

[REFORME RETRAITE] Après avoir dévoilé son programme, le chef de l'Etat a apporté de nouvelles précisions sur ces ambitions relatives au système de retraite.

[Mise à jour du lundi 28 mars 2022 à 10h08] A quoi pourrait ressembler le futur système de retraite ? Le président sortant Emmanuel Macron a dévoilé son programme le 17 mars dernier. Cette fois-ci, le candidat a privilégié une réforme "moins chamboule-tout", jugeant son premier projet "trop anxiogène". Pour rappel, la réforme des retraites a été suspendue en mars 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Elle visait, initialement, la mise en place d'un système universel par points. Mais quelles sont les mesures avancées ? Le JDN vous les résume :

Repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans , contre 62 ans à l'heure actuelle. Tous les actifs ne seraient toutefois pas concernés (certaines catégories actives de la fonction publique, les personnes en situation de handicap, les carrières longues). "Historiquement, lorsqu'on a fait des relèvements, le maximum c'était de rehausser de 4 mois par an. Si j'applique cette réforme, elle concernera alors pleinement ceux nés en 1969 (en 2034 si la réforme entrait en vigueur dès 2023, ndlr)", a détaillé Emmanuel Macron lors de la présentation de son programme. Interrogé au micro de France 3 dimanche, le président de la République a fait savoir qu'il souhaite " prendre en compte la pénibilité des carrières" mais par des critères "qu'on individualise", car "sinon on va recréer des régimes spéciaux". Il désire également tenir compte des carrières longues et des "métiers fatigants, physiquement ou nerveusement", citant les travailleurs des abattoirs et les enseignants, pour qui "il est parfois dur dans certaines classes d'aller jusqu'à 65 ans".

, contre 62 ans à l'heure actuelle. Tous les actifs ne seraient toutefois pas concernés (certaines catégories actives de la fonction publique, les personnes en situation de handicap, les carrières longues). "Historiquement, lorsqu'on a fait des relèvements, le maximum c'était de rehausser de 4 mois par an. Si j'applique cette réforme, elle concernera alors pleinement ceux nés en (en 2034 si la réforme entrait en vigueur dès 2023, ndlr)", a détaillé Emmanuel Macron lors de la présentation de son programme. Interrogé au micro de France 3 dimanche, le président de la République a fait savoir qu'il souhaite " car "sinon on va recréer des régimes spéciaux". Il désire également tenir compte des carrières longues et des "métiers fatigants, physiquement ou nerveusement", citant les travailleurs des abattoirs et les enseignants, pour qui "il est parfois dur dans certaines classes d'aller jusqu'à 65 ans". Supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants à la RATP et au sein des industries électriques et gazières (IEG).

à la RATP et au sein des industries électriques et gazières (IEG). Instaurer un minimum de pension de retraite de 1 100 euros pour une carrière complète

Le chef de l'Etat écarte toute hausse des cotisations ou baisse des pensions de retraite. "Nous avons déjà trop de charges, et si on augmente les cotisations cela aura un impact sur la compétitivité des entreprises et sur l'augmentation du chômage", a-t-il défendu au micro de France Bleu le 22 mars. Interrogé sur l'emploi des seniors, il propose que "les plus de 55 ans puissent continuer à se former pour pouvoir pivoter en fin de carrière, parfois changer de secteur ou aller vers quelque chose qui est plus adapté pour les salariés et aux besoins de l'entreprise. C'est un investissement de la nation". Il a également plaidé pour le cumul emploi-retraite.

Pour justifier la réforme des retraites, le chef de l'Etat met en avant le déficit du système de retraites. Si le président sortant est réélu, il projette d'engager des concertations avec les partenaires sociaux, juste après l'élection, afin de soumettre le projet de loi au Parlement, dès la fin de l'été 2022. S'il est réélu, le président de la République a promis "de lancer une concertation de manière apaisée", au micro de France 3. "Ca n'a rien à voir avec le quoi qu'il en coûte", a-t-il défendu. La réforme ne vise pas à "compenser les dépenses du Covid" mais à "préserver nos pensions à l'avenir".

Réforme des retraites 2022 : quels sont les projets sur la table ?

Emmanuel Macron n'est pas le seul candidat à s'être positionné sur le sujet des retraites. La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, propose également de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Eric Zemmour propose un âge de départ à 64 ans. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avancent un âge de départ à 60 ans. Quant à Anne Hidalgo, elle propose de conserver l'âge de départ à 62 ans.

Pour rappel, le projet initial de réforme, avorté en raison de la crise sanitaire en mars 2020. Il visait initialement la mise en place d'un système de retraite universel par points avec l'établissement d'un âge pivot à 64 ans. Objectif affiché : inciter les Français à travailler plus longtemps pour faire face à l'enjeu démographique, le nombre de retraités augmentant plus rapidement que le nombre d'actifs. Le déficit du régime des retraites devrait avoisiner les 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, selon le Conseil d'orientation des retraites (COR). L'ambition est de "préserver les pensions de nos retraités", avait expliqué le chef de l'État au mois de décembre 2021.

Résumé : en quoi consistait la réforme des retraites de Macron ?

Voici en résumé ce que contenait le "texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité", disponible sur le site Internet de l'Assemblée nationale et validé en première instance début mars 2020 suite à l'utilisation du 49.3 :

La fin des 42 régimes spéciaux au profit d'un système universel en répartition qui fonctionnera par points

Un calcul des pensions par points, dont la valeur ne pourra pas baisser ni augmenter moins vite que l'inflation, accumulés "tout au long de la carrière professionnelle"

La hausse des salaires des enseignants, qui sera matérialisée dans une future loi de programmation

A destination, entre autres, des avocats, un abattement de 30% sur l'assiette des cotisations sociales des professions indépendantes et un "dispositif de solidarité" à destination des "petits cabinets"

La généralisation de la visite médicale à 55 ans pour les travailleurs exposés à des facteurs de pénibilité et l'amélioration des modalités d'acquisition de points, dans le cadre du compte professionnel de prévention, pour les travailleurs exposés à plusieurs facteurs de risques professionnels

Un "congé de reconversion" pour les personnes soumises à la pénibilité, pouvant aller jusqu'à six mois

Le maintien de départ légal à 62 ans, voire moins pour les fonctionnaires exerçant des "fonctions régaliennes" (policiers, douaniers, surveillants pénitentiaires, contrôleurs aériens) pouvant toujours partir en retraite à 57, voire 52 ans

Maintien, pour les militaires, du droit de percevoir une pension après 17 ou 27 années de "services effectifs"

De nouvelles mesures de baisses de droits dès 2022. L'hypothèse privilégiée est celle d'un âge pivot atteignant 64 ans en 2027, assorti d'un "mécanisme de bonus-malus" de 5% par an, mais il pourra aussi s'agir de l'allongement de la durée de cotisation ou du report de l'âge légal. La conférence sur l'équilibre et le financement des retraites devra remettre d'ici fin avril 2020 ses propositions pour remettre le système de retraite à l'équilibre d'ici 2027

L'extension du "compte pénibilité" et de la retraite pour incapacité permanente déjà en vigueur dans le secteur privé, qui permettra à certains de cesser le travail à 60 ans

La possibilité, pour les égoutiers recrutés avant le 1er janvier 2022 de partir à la retraite à 52 ans

La possibilité, pour les fonctionnaires ayant opté pour leur maintien dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière, de continuer à partir à 57 ans

L'extension de la retraite progressive aux salariés en forfait-jours, aux régimes spéciaux et aux agriculteurs

La modification des règles du cumul emploi-retraite, afin que ceux qui perçoivent une pension à taux plein puissent accumuler des points supplémentaires lorsqu'ils reprennent une activité

Une retraite minimum à 85% du Smic en 2025

Une majoration en points de 5% par enfant, dont la moitié sera attribuée à la mère au titre de la maternité, l'autre moitié pouvant être partagée entre les deux parents ou attribuée à l'un ou à l'autre

Un bonus supplémentaire de 2% pour le troisième enfant, automatiquement réparti à parts égales entre le père et la mère, sauf décision contraire de leur part ; l''attribution de points supplémentaires aux parents isolés

Un nouveau calcul des pensions de réversion qui garantira au conjoint survivant, à partir de 55 ans et deux ans de mariage au moins, 70% des points de retraite acquis par le couple (à partir de 2037 pour les personnes ayant intégré le système universel).

Le projet de loi organique, celle devant encadrer la réforme sur le plan financier, deuxième volet de la réforme des retraites, a quant à lui été adopté le jeudi 5 mars 2020. Après un vote, cette fois-ci, par 98 voix contre 1. Comme toute loi organique, elle devait être soumise au Conseil constitutionnel avant promulgation si le gouvernement avait décidé de maintenir ce texte en l'état, option qui ne correspond pas aux dernières déclarations. Que contenait-elle ?

Une règle d'or obligeant le système de retraite à l'équilibre pendant 5 ans. Tous les ans, "les lois de financement de la Sécurité sociale" devront présenter "une trajectoire de la branche retraite à l'équilibre pour les cinq années suivantes"

L'application, dès 2022, du système universel de retraite aux parlementaires (députés et sénateurs) nés à partir de 1975

La suppression de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office pour les magistrats.

Système de retraite par points : comment ça fonctionne ?

Le futur système de retraites envisagé initialement est un système par points. Le système de retraite à points (ou retraite par points) fonctionne de la manière suivante : un actif cotise et accumule chaque année un nombre de points transformé ensuite en pension mensuelle une fois l'âge de la retraite atteint. Avec ce système, chaque personne faisant partie de la population active dispose d'un compte sur lequel les points sont additionnés.

Les points sont par la suite transformés en une somme d'argent que le retraité recevra chaque mois. Le passage des points à une pension se fait via un coefficient de conversion qui peut prendre en compte plusieurs facteurs tels que le nombre d'années cotisées ou encore l'espérance de vie moyenne du pays. Lorsqu'un salarié part à la retraite, sa pension correspond donc au nombre de points acquis durant sa vie active multiplié par la valeur du point en vigueur à la date du départ à la retraite.

Le régime général français et les régimes complémentaires (Agirc et Arrco) fonctionnent de cette façon. Le système de retraite français actuel est un régime de retraite par répartition.

Quel âge de départ dans le cadre de la réforme des retraites ?

Dans le cadre de la réforme des retraites initiale portée par Emmanuel Macron, l'âge de départ légal à la retraite devait rester fixé à 62 ans. Toutefois, en vue d'inciter les Français à travailler plus longtemps, une référence à la retraite à taux plein, l'exécutif voulait mettre en place un âge pivot, fixé à 64 ans, avec un mécanisme de décote ou à l'inverse, de surcote de la pension de retraite. Le mécanisme de bonus-malus pourrait faire varier la pension de retraite d'environ 5% par an à la baisse ou à la hausse pour chaque année travaillée en moins ou en plus.

À noter que l'âge pivot devait évoluer en fonction de l'espérance de vie de la génération à laquelle l'assuré est attaché. Il aurait été amené à être révisé afin de tenir compte des contraintes financières du régime. Avant la crise sanitaire, l'exécutif se disait prêt à retirer cette mesure de son projet de loi sur la réforme des retraites à condition que les syndicats et le patronat s'entendent d'ici la fin avril 2020 sur un autre moyen de maintenir l'équilibre financier du nouveau système.

2022 : Qui est concerné par la réforme des retraites de Macron ?

Les retraités actuels et ceux "à moins de cinq ans de retraite" n'étaient pas concernés par la réforme des retraites initialement prévue, malgré une mise en place de la réforme des retraites prévue en 2025. Les retraités qui se trouvaient dans cette situation auraient continué à percevoir leur pension de retraite comme c'est le cas actuellement, y compris après l'entrée en vigueur de la réforme. Les premiers retraités concernés auraient été, si le texte initial de la réforme avait été maintenu, ceux qui sont nés après 1974.

Quid de la réforme des retraites si Emmanuel Macron est réélu ? Le chef de l'État a fait savoir qu'il souhaite repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Ce changement serait réalisé de manière progressive. En d'autres termes, l'exécutif allongerait progressivement la durée de cotisation nécessaire pour atteindre l'âge de taux plein, par génération. La première génération concernée dépendrait de la date d'entrée en vigueur d'une telle réforme et du rythme d'allongement de cotisation adopté.

Les salariés du secteur, comme les fonctionnaires, seraient concernés. Seuls les catégories actives de la fonction publique pourraient continuer à bénéficier d'un âge de départ anticipé, qui ferait l'objet de discussions. Même son de cloche pour les carrières longues et pénibles : des négociations seraient ouvertes pour déterminer de combien l'âge légal de départ serait augmenté.