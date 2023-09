Carrière longue : qu'est-ce qu'a changé la réforme ?

La réforme des retraites entrée en vigueur ce 1er septembre 2023 a modifié le dispositif destiné aux personnes ayant commencé à travailler jeunes. Découvrez à quel âge vous pourrez partir selon l'âge auquel vous avez débuté votre carrière.

En vigueur depuis le 1er novembre 2012, le dispositif "retraite carrières longues" évolue. La réforme des retraites d'Emmanuel Macron, en application depuis ce 1er septembre 2023, a en effet modifié les conditions pour bénéficier de ce départ anticipé en instaurant deux nouvelles bornes d'âge.

Le dispositif, davantage échelonné, s'articule désormais autour de quatre bornes d'âge, fixées à 16, 18, 20 et 21 ans. Elles concernent les personnes nées à partir du 1er septembre 1961, date de naissance à partir de laquelle la réforme s'applique. Voici, dans le détail, tout ce qu'il faut savoir des nouvelles conditions :

Âge avant lequel la carrière a débutée Âge de départ à la retraite Nombre de trimestres cotisés requis pour le taux plein 16 ans 58 ans 169 trimestres pour les générations de septembre 1961 à fin 1962, 170 trimestres pour la génération 1963, 171 trimestres pour la génération 1964, 172 trimestres pour la génération 1965 et les suivantes 18 ans 60 ans 20 ans Entre 60 et 62 ans (dans ce cas de figure, l'âge de départ va être progressivement reporté. Le départ à 62 ans concernera les générations à partir de 1970) 21 ans 63 ans

Attention, il faut avoir cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile d'une borne d'âge (quatre trimestres pour les personnes nées entre octobre et décembre) pour considérer être rentré dans la vie active avant cet âge-là. Par exemple, si vous êtes né en mai 1964, vous devrez avoir cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année de vos 16 ans pour pouvoir prétendre à un départ à 58 ans (et justifier de 171 trimestre cotisés pour percevoir une pension à taux plein).

Sachez par ailleurs que les retraites complémentaires (régime Agirc-Arrco) sont alignées sur le régime général. La retraite anticipée peut donc aussi porter sur vos droits de retraite complémentaire si vous en faites la demande.

Carrière longue et retraite

Si vous pensez pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée, vous pouvez faire le point sur votre situation en appelant le 39 60 (prix d'un appel local). Il faut ensuite vérifier son relevé de carrière, à partir de 55 ans, et le faire mettre à jour si nécessaire. Il faut ensuite demander une attestation de départ en retraite anticipée, en remplissant et renvoyant ce formulaire à la Carsat dont on dépend. Une fois l'attestation obtenue, la demande de départ en retraite peut se faire en ligne ou par courrier, en complétant ce formulaire et en y joignant les justificatifs demandés.

Comme pour toute pension de retraite, la pension pour carrière longue est calculée selon le nombre de trimestres assurés et cotisés durant sa carrière. Dans tous les cas, le nombre maximum de trimestres pris en compte pour l'assurance retraite est de quatre par an. Certaines périodes non travaillées sont considérées comme cotisées :

Congé maternité avec indemnités journalières,

Trimestres de majoration de durée d'assurance retraite attribués sur le compte professionnel de prévention (C2P),

Périodes de congé maladie ou d'inaptitude temporaire, dans la limite de 4 trimestres,

Périodes de chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres,

Périodes de perception de pension d'invalidité, dans la limite de 2 trimestres,

Service national ou service civil effectué en tant qu'objecteur de conscience.

Vu le nombre de trimestres exigés pour valider une retraite pour carrière longue, le montant de la pension sera systématiquement calculé à taux plein.

Quelles sont les conditions pour partir à la retraite à 60 ans ?

Avec le dispositif de carrière longue, il est possible de partir à la retraite à 60 ans. Il faut pour cela avoir commencé à travailler avant 18 ans et avoir été affilié à l'assurance retraite au moins cinq trimestres à la fin de l'année des 18 ans, ou quatre trimestres pour les personnes nées entre octobre et décembre. Le nombre de trimestres requis varie de 169 à 171 pour les générations de 1961 à 1964 et sera fixé à 172 à partir de la génération 1965.

Il est même possible de partir en retraite à 58 ans si vous avez débuté votre carrière avant 16 ans.

Carrière longue et chômage

Les périodes de chômage peuvent être prises en compte dans le calcul des trimestres ouvrant droit à une retraite pour carrière longue, sous conditions et dans une certaine limite. Il doit s'agir de périodes de chômage indemnisées, et quatre trimestres de chômage au maximum seront pris en compte dans le nombre de trimestres cotisés.

Les fonctionnaires peuvent également partir en retraite anticipée pour carrière longue. Les conditions à remplir sont les mêmes que pour les salariés du secteur privé, notamment le nombre de trimestres à cotiser selon l'année de naissance. Le nombre de trimestres cotisés correspond à tous les régimes de base auquel le fonctionnaire a cotisé durant sa carrière.

Là aussi, certaines périodes non travaillées peuvent être prises en compte :

Service national, sur la base d'un trimestre par période d'au moins 90 jours, consécutifs ou non, et dans la limite de 4 trimestres,

Périodes de congé de maladie (ordinaire, longue, longue durée), dans la limite de 4 trimestres.

D'autres périodes non travaillées peuvent également être prises en compte si d'autres régimes de base les considèrent comme cotisés :

Congé maternité,

Trimestres de majoration de durée d'assurance retraite attribués sur le compte professionnel de prévention (C2P),

Congé maladie ou inaptitude temporaire, dans la limite de 4 trimestres,

Chômage indemnisé, dans la limite de 4 trimestres,

Perception de pension d'invalidité dans la limite de 2 trimestres.

Les fonctionnaires qui pensent pouvoir bénéficier d'une carrière longue doivent s'adresser directement à leur direction des ressources humaines, qui leur indiquera alors les démarches à entreprendre. La pension est calculée selon la formule habituelle, et du fait de la durée de cotisation exigée, sera automatiquement sans décote.

Carrière longue et CNRACL

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) gère les départs en retraite des fonctionnaires travaillant dans les collectivités locales. Les conditions d'obtention d'une retraite pour carrière longue sont les mêmes que pour les autres fonctionnaires.