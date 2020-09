Recherche d'emploi : comment se démarquer en période de crise ?

Se démarquer a toujours été le nerf de la guerre lorsque l'on est en recherche d'emploi. Avec la crise du Covid-19, le besoin se fait d'autant plus impérieux. Nos conseils pour y parvenir.

Alors que les opportunités d'emploi fondent comme neige au soleil, il est plus que jamais stratégique de se différencier sur ce marché, encore plus concurrentiel désormais.

Etre pro-actif sur les réseaux sociaux professionnels

Les réseaux sociaux ont toujours constitué une vitrine intéressante pour les candidats souhaitant taper dans l'œil des recruteurs. Dans un contexte où les opportunités d'emploi risquent de se raréfier, ils le sont encore plus. "Les candidats souhaitant se démarquer dans leur recherche d'emploi ont tout intérêt à être proactifs s'ils souhaitent sortir du lot. Ils peuvent solliciter leur réseau sur LinkedIn ou Viadeo (site du groupe CCM Benchmark, éditeur du JDN), suivre les entreprises qui sont en phase de recrutement, entrer en relation avec des recruteurs, commenter les publications de leur domaine d'expertise, participer aux discussions au sein des hubs...", explique Marie-Vanessa Florentin, responsable de la division RH chez Robert Walters.

Personnaliser au maximum sa candidature

Il est d'ordinaire inutile d'envoyer des candidatures sans les avoir personnalisées au préalable. Avec la crise du Covid-19, la règle est encore plus vraie. "Les recruteurs reçoivent un volume plus important de candidature, y compris de la part des profils pénuriques. La sélection est donc plus rude. Seules les candidatures véritablement personnalisées feront la différence. Pour ma part, je ne prends pas le temps de lire celles qui font l'objet de copié-collé", confie Amandine Reitz, DRH de la start-up easyRECrue. Pour être au plus proche des besoins du recruteur, il convient de reprendre les mots-clés de l'offre d'emploi, de corréler les attentes de l'employeur avec les compétences du candidat.

"Benchmarker" son écosystème

"Viser juste plutôt que taper fort" : voilà ce que doivent retenir les candidats dans leur recherche d'emploi en période de crise. "Les candidats ont tout intérêt à se renseigner sur leur écosystème professionnel, c'est-à-dire à repérer les entreprises qui recrutent, celles qui sont en difficulté, celles qui pivotent suite au Covid-19 avant de les démarcher dans le cadre d'une embauche", confirme Marie-Vanessa Florentin.

Repérer les entreprises qui recrutent et obtenir les coordonnées directes des équipes de recrutement

Après avoir réalisé ce "mini-benchmark", les candidats peuvent ensuite solliciter les contacts de leur réseau afin d'avoir les coordonnées directes des équipes de recrutement, voire d'être introduit auprès des entreprises cibles.

Rester ouverts aux opportunités

Les candidats qui cherchent coûte que coûte un CDI devront faire preuve de patience ces prochains mois. Pour éviter de rester sur la touche trop longtemps, Laurent Girard-Claudon, directeur général du cabinet Approach People Recruitment, conseille aux candidats de rester ouverts à ce que le marché de l'emploi propose. "Pendant les crises, la prise de risque est souvent récompensée. Il ne faut donc pas avoir peur de postuler à un CDD, de se reconvertir en suivant des formations financées, de voyager pour apprendre une langue étrangère, d'envisager un poste à l'étranger... Bref, d'être agiles", explique-t-il. C'est en effet en bousculant leurs habitudes que les candidats ouvriront le champ des possibles.

Valoriser la transférabilité de ses compétences

"Un candidat issu de l'hôtellerie peut quitter ce secteur aujourd'hui sinistré pour s'orienter vers celui du luxe, qui est en pleine phase de recrutement. Le sens du service client qu'il a développé au cours de sa précédente carrière sera apprécié dans la suivante", assure Laurent Girard-Claudon.

Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un candidat a fait toute sa carrière dans une branche qu'il doit cantonner ses recherches à ce seul secteur d'activité, d'autant plus si celui-ci est en berne. Répondre à un appel d'offres, gérer des stocks, manager un projet, parler des langues étrangères sont autant de savoir-faire "transférables" qui intéressent toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité.

Miser sur les soft skills les plus recherchées

Les réactions parfois infructueuses des salariés et des managers face à la crise du Covid-19 ont démontré l'importance d'évaluer les soft skills dès les premières étapes du recrutement. Ces compétences comportementales, qui seront très regardées par les recruteurs ces prochains mois, s'avèrent essentielles pour les entreprises souhaitant renouer avec la croissance. "Alors que le contexte est toujours aussi incertain, la priorité sera donnée aux candidats qui sauront montrer leur résilience, leur empathie et leur faculté à bien communiquer", explique Marie-Vanessa Florentin. Dès le CV et lors de l'entretien de recrutement, il est donc capital d'insister sur ces trois qualités.