Intelligence relationnelle

Chaque individu réagit différemment au stress lorsqu'il est confronté à situation angoissante. Le "mauvais stress" correspond à l'angoisse et à la peur d'échouer. Elles peuvent entraîner de nombreuses réactions physiologiques et cognitives : maux de tête, irritabilité, difficulté à se concentrer, pensées sombres, etc. La plupart du temps, on ressent du stress au moment où l'on se sent dépassé par les événements et que notre capacité d'adaptation est mise à l'épreuve. Face aux réactions négatives du stress, la gestion du stress est l'un des soft skills les plus appréciés dans le monde du travail où la "zone de confort" est souvent dépassée. La gestion du stress est particulièrement importante pour les managers qui doivent gérer plusieurs collaborateurs ou les salariés et des possibles deadlines.