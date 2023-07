3 erreurs à ne jamais faire sur votre CV si vous ne voulez pas qu'il se retrouve à la corbeille

Si vous refaites votre CV, prenez une minute pour vérifier qu'il ne contienne pas une de ces 3 erreurs.

Même avec le développement de LinkedIn, le CV reste un document incontournable. C'est souvent le premier moyen de se présenter à un recruteur. Mais il peut rapidement devenir le dernier si vous commettez certaines erreurs jugées impardonnables aux yeux des recruteurs…

1. Les fautes d'orthographe

Pour la plupart des recruteurs, les fautes d'orthographe dans un CV sont rédhibitoires. Si tout le monde s'accorde à dire que le français est une langue difficile, l'envoi d'un CV avec des fautes reste un signe de négligence. En effet, l'absence de relecture est difficilement justifiable, en particulier à l'heure actuelle, puisque vous pouvez facilement vous faire aider d'un correcteur orthographique. A titre d'exemple, Scribens, Bon Patron ou Cordial vous permettent de corriger de petits textes gratuitement et en ligne.

2. Un parcours brouillon

La mise en page, c'est ce que le recruteur regarde en premier sur un CV. Si dès les premières secondes, il n'arrive pas à trouver les informations qu'il recherche, vos chances de décrocher l'entretien s'amenuisent. Essayez donc de mettre en avant les informations essentielles, de garder une structure aérée et une taille de police agréable à lire. L'ordre dans lequel les informations sont présentées a aussi son importance. Concernant les formations et les expériences professionnelles, privilégiez un ordre antéchronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

3. Des dates qui sèment le trouble

Les dates incohérentes ne sont vraiment pas appréciées des recruteurs. Selon les cas, elles peuvent passer pour une simple erreur d'étourderie à une tentative de dissimuler une période de vide ou une expérience qui s'est mal passée. Sébastien Paronneau, manager exécutif senior chez Michael Page, atteste que cela crée nécessairement une méfiance chez le recruteur. Il faudra donc tout faire pour le rassurer le jour de l'entretien si malgré ses doutes, il vous a quand même convoqué. Pour ne pas vous mettre en difficulté, mieux vaut justifier au maximum les périodes creuses directement sur le CV : bilan de compétences, stage d'observation, formation en ligne, voyage linguistique, projet associatif… et ne pas mentir sur la durée de vos expériences passées.