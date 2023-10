"Ce détail saute aux yeux de tous les recruteurs et fait la différence entre un bon et un mauvais CV"

Un CV ne dispose que de quelques secondes pour convaincre. Sur quels éléments les recruteurs se concentrent-ils pour valider ou rejeter votre candidature ? Voici leur réponse !

Les recruteurs n'accordent que quelques secondes à la lecture d'un CV. Si vous voulez avoir une chance de décrocher un entretien, il faut donc réussir à attirer leur attention dès le premier regard. Pour savoir comment faire, nous avons demandé à plusieurs recruteurs ce qu'ils regardaient en premier dans un CV, et tous se sont montrés unanimes.

La forme plutôt que le contenu !

Avec le peu de temps dont ils disposent pour traiter toutes les candidatures qu'ils reçoivent, ils doivent pouvoir repérer les informations essentielles rapidement. Il faut donc veiller à la clarté du document si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Attention : l'idée n'est pas qu'un beau CV suffit à décrocher un entretien, mais la mise en page est bien le premier point qu'évoquent les spécialistes du recrutement que nous avons rencontrés.

Outre le fait d'éviter à votre CV d'être écarté trop vite, une bonne présentation démontre un certain professionnalisme. Concrètement, il s'agit de structurer votre CV dans un ordre logique et de l'aérer. Les informations doivent rester lisibles, les petits caractères sont donc à bannir. Il s'agit aussi de réussir à mettre en valeur ce qui doit l'être. Comme l'avait écrit Victor Hugo "la forme, c'est le fond qui remonte à la surface", mais de quel fond parle-t-on ?

Les informations à mettre en avant

Juste après le "design" du CV, c'est son titre qui est regardé en premier. Il doit bien évidemment être en rapport direct avec le poste proposé. Ensuite, un regard est porté aux dernières expériences professionnelles. Jacques Raud, dirigeant du cabinet Capucine & Associés spécialisé dans les métiers de l'information IT et du Digital, porte également de l'attention à la phrase d'accroche : cette petite phrase de présentation souvent placée en haut des CV. En outre, selon la demande exprimée par l'employeur, il recherche d'autres informations au premier coup d'œil. Il peut s'agir d'un diplôme, d'une compétence comme l'anglais ou encore de la maîtrise d'un logiciel en particulier. Soyez donc attentif à la lecture de l'annonce avant de rédiger et de mettre en forme votre CV. Soyez clair, et personnalisez le en fonction du poste auquel vous postulez !