Inutile de chercher du travail, cette intelligence artificielle le fait pour vous

De la création de CV à son envoi aux recruteurs, en passant par le réseautage, cet outil fait (presque) tout le travail à votre place. Découvrez comment l'utiliser.

Comment chercher du travail tout en regardant la télé, en jouant au tennis, ou en prenant l'apéro avec ses amis ? Tout simplement grâce à une intelligence artificielle (IA) qui le fera pour vous. Et cette IA existe, elle s'appelle WonsultingAI.

Première étape, et peut-être la plus importante, celle du CV. Pas besoin ici de vous creuser la tête pendant des heures, résumez chacune de vos expériences en une phrase. Pour chacune d'entre elles, l'IA génère (gratuitement) trois bullet points détaillant des réalisations concrètes et chiffrées, chose que recommandent de faire figurer sur son CV bon nombre d'experts. A vous de les retoucher si besoin.

Vient ensuite la lettre de motivation, dans laquelle il faut donner envie au recruteur de vous rencontrer. Pour réaliser cet exercice d'un claquement de doigts, plusieurs options : demandez à l'outil de s'appuyer sur le CV que vous venez de rédiger à l'aide de l'IA ou proposez-lui de se baser sur un CV déjà créé par vos soins, après avoir téléchargé ce dernier sur la plateforme. Dernière possibilité, moins recommandée car elle ne permettra pas à l'IA de rédiger une lettre aussi complète : indiquer dans un formulaire le poste visé, les postes occupés par le passé, les entreprises visées et ses compétences.

Si elle vous aide à créer votre CV et rédige votre lettre de motivation, WonsultingAI peut aller beaucoup plus loin. Pour 19,99 dollars par mois, l'intelligence artificielle peut en effet postuler à votre place. Définissez vos paramètres de recherche : intitulé du poste que vous visez, votre lieu de résidence, votre niveau d'expérience et la possibilité d'être en full remote ou non et WonsultingAI répertoriera sur un tableau de bord les offres d'emploi qui y correspondent. Il ne vous restera alors plus qu'à sélectionner d'un clic celles auxquelles vous voulez candidater. Adeptes de la candidature spontanée ou simplement du réseautage, WonsultingAI propose par ailleurs de contacter en votre nom recruteurs et professionnels de votre secteur d'activité sur Linkedin. Finalement, la seule chose qu'on pourrait reprocher à cette IA, c'est qu'elle n'existe pour le moment qu'en anglais.