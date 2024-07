Primes, télétravail, chèques cadeaux... Cette entreprise qui gâte ses salariés embauche encore à tous les niveaux en 2024

Dans certains services, cette entreprise, deuxième au classement "Best Workplace 2024" propose d'alterner semaine en télétravail et semaine au bureau...

Une multinationale bien connue en France offre de nombreux avantages pour ses employés, dont un accord de télétravail très intéressant. En 2024, elle a d'ailleurs été élue la deuxième meilleure entreprise de plus de 2 500 salariés où travailler, derrière l'entreprise Wavestone, un cabinet de conseil.

Le classement est établi par la société Great Place to Work qui, chaque année, récompense d'une certification les "Best Worplaces". Les entreprises qui déposent un dossier de candidature sont soumises à une enquête qui comprend notamment un questionnaire anonyme, le Trust Index. La totalité des employés se charge alors de répondre à 60 questions portant sur les thèmes suivants : crédibilité, respect, fierté, convivialité et équité constituant une relation de confiance entre collaborateurs et managers.

Cependant, pour en savoir plus sur les avantages que la 2e entreprise du classement propose à ses salariés, nous avons rencontré son directeur des ressources humaines sur le territoire français, Antoine Van der Plassche. Pour lui, la formation des salariés compte pour beaucoup. Les possibilités d'évolution sont bien réelles, avec la possibilité de s'inscrire aux écoles internes de l'entreprise pour le management ou les ventes.

Par ailleurs, l'entreprise investit dans de nombreux évènements internes : "l'employé de l'année" où 200 salariés de toute l'Europe sont conviés à un voyage sur trois jours avec excursions et soirée de gala, les anniversaires pour l'ancienneté, le tournoi annuel de football, le Family Day ou les proches de salariés sont invités. La convivialité est donc présente dans cette entreprise de logistique qui n'est autre que DHL Express, une filiale de DHL group qui compte 3 500 salariés répartis sur 56 sites en France.

Mais, un autre avantage permet certainement à cette entreprise de logistique de sortir du lot. C'est l'accord de télétravail. Il permet à de nombreux services comme ceux du marketing et des ventes de télétravailler 2 jours par semaine. Pour le service client et la comptabilité en revanche, le télétravail c'est une semaine sur deux ! L'équipement informatique du domicile est fourni et une prime de télétravail d'une vingtaine d'euros par mois est incluse. Un atout qui peut séduire de nombreux salariés.

Par ailleurs, DHL express France dispose d'autres avantages plus courants comme les tickets restaurants, les chèques-vacances, les chèques cadeaux, la participation et l'intéressement. Pour le salaire, il serait globalement dans la moyenne par rapport au marché, mais concernant le fixe seulement car Antoine Van der Plassche insiste sur l'existence d'un variable pour tous les salariés de l'entreprise. Un salaire fixe de 2 000 euros bruts par mois peut par exemple être complété avec une prime sur objectifs mensuelle de 200 euros bruts par mois. A ce sujet, le directeur des ressources humaines précise que si tous les salariés ont un variable, celui-ci est défini selon les fonctions occupées.

Les investissements sur la masse salariale paient. L'entreprise enregistre un turnover qui ne dépasse pas les 3% et un bon taux de fidélité, avec un tiers des employés qui a plus de vingt ans d'ancienneté. En 2024, elle avait prévu 280 embauches en France, le site affiche actuellement une vingtaine de postes en CDI qui sont très diversifiés : commercial, livreur, agent d'exploitation, comptable ou encore juriste.