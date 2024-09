Voici à quoi vont ressembler les nouvelles cartes bancaires, un détail surprenant apparait

Un détail particulièrement surprenant va arriver sur toutes les nouvelles cartes bancaires.

Dans tous les portefeuilles et dans toutes les poches, la carte bancaire est omniprésente dans le quotidien des Français. Elle sert pour régler la majorité des achats : faire des courses, payer un restaurant ou acheter sur Internet. Toutefois, les cartes bancaires telles que nous les connaissons vont disparaître.

Lors de leur prochain changement de carte bancaire, suite à un vol, une perte ou expiration classique, les clients de toutes les banques françaises vont recevoir une carte très différente. Ils pourront alors apercevoir quatre nouveaux changements sur celle-ci. Parmi ces nouveautés, trois sont déjà bien connues mais le quatrième est plus surprenant.

Deux des plus notoires sont la disparition progressive de la bande magnétique et celle de la zone de signature au verso. Ces éléments étaient nécessaires lors de l'arrivée des premiers Terminaux de Paiement Électronique (TPE) dans les années 1970, lorsqu'il fallait faire glisser la carte dans une glissière pour lire la bande magnétique et signer le reçu imprimé par le commerçant. Cependant, cette méthode de paiement a disparu en France avec la généralisation des TPE.

Le troisième changement concerne les chiffres en relief sur la face avant de la carte. En effet, de nombreuses banques, telles que BNP Paribas, La Banque Postale et Fortuneo, proposent déjà des cartes dépourvues de ces numéros en relief. Cette combinaison unique de 16 chiffres date d'une époque où les terminaux de paiement utilisaient des sabots pour imprimer ces numéros sur un reçu. Avec l'évolution des technologies, cet élément n'a plus d'utilité désormais.

Le dernier changement est nettement plus intriguant. Il s'agit d'une encoche arrondie fait son apparition sur le côté de la carte bancaire. Ce petit creux a pour but de permettre aux clients malvoyants de retrouver leur carte bancaire plus facilement et de leur faciliter le paiement. Située sur le côté opposé de la puce, cette encoche permet également de distinguer dans quel sens insérer la carte dans le distributeur de billets ou le terminal bancaire.

Il faut savoir qu'il y a 588 millions de personnes malvoyantes dans le monde. Rien qu'en France, une personne aveugle ou malvoyante naît toutes les 15 heures, selon la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France. Avec l'aide d'associations au service des aveugles et des malvoyants, les banques et les entreprises de système de paiement et de retrait ont donc réfléchi à une solution pour faciliter l'utilisation des cartes bancaires à ces personnes.

Ainsi, au prochain changement de carte bancaire (suite à un vol, une perte ou une expiration) ou au prochain changement d'établissement, le client se verra attribuer ce genre de nouvelle carte.

Néanmoins, cette petite avancée ne règle pas tous les problèmes. Les multitudes d'outils de paiement qui voient le jour ces dernières années ne songent pas toujours à tous leurs utilisateurs. Une majorité de personnes malvoyantes peinent, par exemple, à composer leur code secret sur des terminaux de paiement de plus en plus souvent dénués de clavier physique.