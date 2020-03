Le Wagon lève 17 millions pour accélérer sur l'international et le BtoB

La start-up française spécialisée dans la formation intensive en développement web, qui ouvre pour la première fois son capital, compte notamment mettre les bouchées doubles sur l'Asie.

Une première pour Le Wagon. La start-up française spécialisée dans la formation intensive ("bootcamp") en développement web a ouvert son capital et levé 17 millions d'euros auprès de Cathay Capital, investisseur principal, et AfricInvest. "Mes deux associés et moi restons très majoritaires", souligne Romain Paillard, cofondateur, il y a sept ans, de la jeune pousse. "Nos investisseurs ont bien compris que l'idée était de les associer à notre croissance et de continuer à guider Le Wagon dans le respect de son ADN spécifique. Notre société est autofinancée et rentable depuis ses débuts, avec un ADN fort sur ces sujets-là."

Les fonds levés serviront en partie à ouvrir de nouveaux campus en propre en Asie du Sud-Est

Déjà présent sur cinq continents avec 38 campus, dont 30 franchisés, l'entreprise entend utiliser les fonds levés pour en ouvrir de nouveaux en propre. Principalement en Asie du Sud-Est, désormais appuyé par le groupe Cathay Capital, fortement implanté en Chine. "Une réflexion est aussi en cours sur l'Afrique mais, pour l'heure, rien n'est encore arrêté", ajoute Romain Paillard. Le Wagon prévoit également d'investir dans son réseau de franchisés, à travers des recrutements, notamment : "Nous cherchons des profils marketing content, marketing opérationnel, des commerciaux... Evidemment, nous continueront à recruter des professeurs, des développeurs et des data scientists, un profil sur lequel nous avons de gros besoin. Nos collaborateurs sont d'ailleurs souvent les trois à la fois !".

Ces capitaux frais doivent aussi permettre au Wagon d'enrichir son offre de formations. En en créant de nouvelles, à l'image du bootcamp data science, lancé début 2020, pour maîtriser les fondements du métier de data scientist et du machine learning. Mais pas seulement : "Nous passons beaucoup de temps à affiner nos programmes. L'idée est donc dans un premier temps d'améliorer l'existant, même si nous continuons à scruter des sujets comme celui de la cybersécurité, sur lesquels il faudra probablement faire quelque chose un jour".

"D'ici 3 à 5 ans, notre activité BtoB doit générer autant de revenus que notre activité BtoC"

Troisième axe pour la start-up, le développement de son offre BtoB, lancée en 2017. Baptisée "Le Wagon Executive", elle s'adresse aux entreprises de toutes tailles et a déjà permis de former plus de de 1 000 collaborateurs, pour des tarifs à partir de 800 euros par jour et par tête. "Nous comptons beaucoup de grands comptes parmi nos clients corporate, comme Engie et Société Générale, se félicite le patron. Mais la part de cette activité dans nos revenus est encore très marginale. L'objectif est d'arriver à part égale avec notre activité BtoC à horizon 3 à 5 ans."

Au total, l'entreprise a formé 7 000 personnes. Un chiffre qu'a notamment permis d'atteindre le lancement, en 2019, d'un format "temps partiel", permettant aux actifs de se former en 24 semaines au lieu de 9. "Beaucoup de gens travaillent et nous disaient que c'était trop compliqué pour eux de s'organiser", justifie le dirigeant. Des élèves aux parcours, à l'issue de la formation, très différents : "Beaucoup sont devenus entrepreneurs. Au total, 65 millions d'euros ont été levés par des start-up sorties de nos rangs, comme Mindsay, en voiture Simone, Leeto. D'autres travaillent en freelance. D'autres, encore, ont été embauchés dans des grands groupes". Coût d'une formation (éligible au CPF) Le Wagon pour les particuliers : 6 900 euros.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si la société ne communique pas sur ses perspectives, tout juste lâche-t-elle qu'elle est en croissance depuis ses débuts et que quadrupler le nombre de personnes formées pourrait constituer un objectif… A terme.