Les étudiants peuvent toucher jusqu'à 5 000 euros par an grâce à ce dispositif méconnu

Tous les étudiants n'ont pas accès aux bourses. Mais dans certaines villes, une initiative bienvenue permet de mieux les soutenir financièrement.

Difficultés à se vêtir, à payer les transports en commun et même à s'alimenter... les difficultés financières des étudiants sont un problème bien connu des Français. S'il a été largement médiatisé durant la pandémie de covid-19, il subsiste encore aujourd'hui. En 2023, le Sénat soulignait encore que 56% des étudiants rencontrent des difficultés financières au point de réduire leur alimentation.

Les bourses ne parviennent pas toujours à les sortir de la précarité en raison d'un montant trop réduit ou tout simplement car les conditions d'attribution empêchent l'accès à cette aide. Pour faire face à cette situation, de nombreux étudiants s'imposent des restrictions ou multiplient les emplois quitte à mettre en péril leurs études. Néanmoins, certaines mairies se sont emparées de ce problème et proposent un dispositif encore peu déployé en France pour soutenir les étudiants financièrement.

En effet, depuis quelques années, certaines villes proposent à leurs étudiants un RME ou Revenu Minimum Etudiant. Cette aide n'étant pas obligatoire et relevant de la volonté et des possibilités de chaque municipalité, son montant varie d'une ville à l'autre. Certaines communes octroient des sommes d'une centaine d'euros à quelques centaines d'euros par mois.

Parmi les villes qui proposent un RME, on compte Berre l'Etang, Cerizay, Champagne au Mont d'Or, Chenôve, Fort-Mardyck, Genay, Grande Synthe, Longwy, Nogent-sur-Seine, Petite Couronne, Plougastel-Daoulas, Saint-André-les-Vergers, Montbard, Panazol et Le Petit-Quevilly.

A Cerizay, dans le département des Deux-Sèvres, le RME peut aller jusqu'à 100 euros par mois (avec un plafond à 1 000 euros par an). A Panazol dans la banlieue de Limoges, le montant est à peu près similaire avec 140 euros par mois. Mais, dans certaines villes, le RME atteint des sommes plus importantes encore. C'est le cas à Champagne au Mont d'Or, près de Lyon où il varie entre 300 et 850 euros par mois. Autre exemple, à Saint-André-Les-Vergers près de Troyes, où la ville verse jusqu'à 5 220 euros par an (580 euros sur 9 mois) pour certains étudiants inscrits hors Académie de Reims ou de Dijon.

Comme pour le montant de l'aide, les conditions d'attribution dépendent de chaque municipalité. Les critères souvent retenus sont le lieu de résidence de l'étudiant, son âge, et les ressources du foyer. A noter que le calcul de l'allocation peut tenir compte des bourses déjà perçues et les appliquer en déduction du RME.

En contrepartie de cette aide, de nombreuses villes demandent aux bénéficiaires de s'engager dans un "service citoyen". Cela peut représenter quelques jours dans l'année à consacrer à des actions bénévoles comme la participation à des manifestations locales, des visites aux personnes âgées, du soutien scolaire... De quoi favoriser l'engagement des jeunes dans la vie de leur commune.