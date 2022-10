"Prime de Noël 2022 : voici les conditions pour en bénéficier"

PRIME DE NOEL. Les conditions de cette financière exceptionnelle restent inchangées depuis sa création. La prime de Noël concerne uniquement les bénéficiaires de certains minimas sociaux.

[Mise à jour du mercredi 26 octobre 2022 à 09h29] Vous anticipez une fin d'année difficile dans le contexte de l'inflation galopante ? Dans ce contexte, il est légitime de vous interroger sur les dispositifs existants. Le gouvernement a déjà versé une prime inflation à la rentrée. La prime de Noël devrait, selon toute vraisemblance, être reconduite par l'exécutif. L'annonce devrait intervenir au début du mois de décembre. Depuis 1998, la liste des bénéficiaires de la prime de Noël n'a que peu évolué. Cette aide financière s'adresse exclusivement aux allocataires de certaines prestations sociales de la CAF et de Pôle emploi, comme le RSA. En voici la liste :

RSA

ASS

AER

Prime forfaitaire pour reprise d'activité

L'octroi est automatique. Par conséquent, il n'y a aucune démarche à effectuer. La date de versement de la prime de Noël intervient quelques jours avant les fêtes de fin d'année. L'an dernier, elle était intervenue le 15 décembre. Ayez à l'esprit que, comme pour toute prestation, il peut y avoir un délai selon les établissements bancaires.

En fonction de leur situation, certains bénéficiaires du RSA reçoivent leur prime de Noël de la Caf. Les bénéficiaires du RSA qui sont rattachés au régime agricole, eux, la reçoivent de leur MSA. A noter qu'ils n'ont aucune démarche à effectuer et que le versement de la prime est déclenché automatiquement.

Pour les allocataires de l'ASS (allocation de solidarité spécifique, réservée aux chômeurs en fin de droits) ou de l'AER (allocation équivalent retraite, prestation qui n'est plus octroyée depuis 2011), c'est Pôle emploi qui s'occupe d'effectuer le versement. Comme pour la Caf, le demandeur est identifié comme bénéficiaire. C'est donc automatiquement que la prime sera versée sur son compte bancaire. Mais dans le doute, mieux vaut être prévoyant et signaler son cas.

Les bénéficiaires de l'AAH ne touchent pas de prime de Noël. Les bénéficiaires de l'Aspa (minimum vieillesse) et de la prime d'activité n'ont pas le droit non plus à ce versement.

Une grande partie des bénéficiaires de la prime de Noël est composée d'allocataires du RSA. Mais le montant de leur prime n'est pas fixe : il dépend de la composition familiale. Selon leur situation, la prime leur est versée par la Caf ou par la MSA.