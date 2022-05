"Jour férié 2022 : déjà ce jeudi, et après ?"

JOUR FERIE. Le jeudi 26 mai est marqué par le jeudi de l'Ascension.

[Mise à jour du mercredi 25 mai 2022 à 08h51] Si vous avez eu l'intelligence de poser votre vendredi 27 mai, vous allez bénéficier d'une semaine de travail raccourcie. Le prochain jour férié du mois de mai 2022 intervient en effet ce jeudi 26 mai. Il s'agit du jeudi de l'Ascension. Passé ce jour, vous devrez ensuite attendre le lundi 6 juin. C'est ce jour-ci que tombe de lundi de Pentecôte. Comme chaque année, la période estivale sera marquée par deux jours fériés. Cette année, le 14 juillet intervient un jeudi, et l'Assomption (15 août) tombe un lundi.

Le calendrier des jours fériés 2022 est le suivant :

Jour de l'an : samedi 1er janvier 2022

Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022

Fête du Travail : dimanche 1er mai 2022

Fête de la Victoire de 1945 : dimanche 8 mai 2022

Jeudi de l'Ascension : jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022

Fête nationale : jeudi 14 juillet 2022

Assomption : lundi 15 août 2022

Toussaint : mardi 1er novembre 2022

Armistice de 1918 : vendredi 11 novembre 2022

Noël : dimanche 25 décembre 2022.

Cela fait donc quatre jours fériés tombant un samedi ou un dimanche : le Jour de l'an, les 1er et 8 mai et Noël.

Voici le calendrier des jours fériés 2023 :

Jour de l'an : dimanche 1er janvier

Lundi de Pâques : lundi 10 avril

Fête du Travail : lundi 1er mai

Fête de la Victoire de 1945 : lundi 8 mai

Jeudi de l'Ascension : jeudi 18 mai

Lundi de Pentecôte : lundi 29 mai

Fête nationale : vendredi 14 juillet

Assomption : mardi 15 août

Toussaint : mercredi 1er novembre

Armistice de 1918 : samedi 11 novembre

Noël : lundi 25 décembre

La liste des jours fériés en France est fixée par l'article L3133-1 du Code du travail. Ce sont les seuls jours fériés reconnus par la loi. Il existe d'autres jours fériés dans les pays d'Europe. Par exemple, le jeudi saint est férié au Danemark ou en Norvège. Le vendredi saint est, lui, férié en Espagne. Sans compter les fêtes nationales propres à chaque pays.

Les jours fériés ne sont pas forcément des jours chômés pour les salariés. Un employeur peut demander à son personnel de venir travailler un jour normalement férié. Des accords collectifs peuvent exister en ce sens. A défaut d'accord, c'est l'employeur qui fixe les jours fériés chômés et non chômés. En revanche, en cas de jour férié chômé, le salarié n'a pas à rattraper les heures de travail non effectuées. Seul le 1er mai est obligatoirement chômé sauf pour quelques secteurs (hôpitaux, transports publics...).

Un jour férié chômé est rémunéré comme n'importe quel jour de travail si le salarié a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Seul le 1er mai est rémunéré pour tous les salariés, même si c'est un jour chômé, quelle que soit la date d'entrée dans la société. Le salarié travaillant un jour férié n'a pas le droit à une majoration, sauf si cela est prévu par un accord collectif.

Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension peut être un pont. Un pont est un jour habituellement travaillé situé entre un jour férié chômé et un jour de repos hebdomadaire. L'employeur peut décider que le pont sera une journée non travaillée pour tous les salariés. Un accord collectif peut également exister en ce sens. Les heures de travail non effectuées durant un pont peuvent l'être à un autre moment. Le salarié peut aussi demander à poser un jour de congé payé ou de RTT lors d'un pont.

La différence entre jours ouvrables et jours ouvrés est assez simple à comprendre. Les jours ouvrables correspondent aux jours qui sont normalement travaillés sur le plan de la législation en vigueur. Ils comprennent donc tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés.

En revanche, les jours ouvrés correspondent à la réalité de l'entreprise. Ce sont les jours où la société est effectivement en activité. Ils s'échelonnent dans la plupart des cas du lundi au vendredi. Toutefois, nombre de commerces ouvrent également le samedi et considèrent donc ce jour comme ouvré et non pas seulement comme ouvrable. Ainsi, dans la plupart des cas, on retrouve cinq jours ouvrés par semaine (du lundi au vendredi), tandis que les jours ouvrables sont au nombre de six (du lundi au samedi, hors jours fériés qui tomberaient dans la période).