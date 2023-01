"Augmentation des retraites en 2023 : quand allez-vous en bénéficier ?"

AUGMENTATION RETRAITE. Au 1er janvier 2023 les pensions de retraite du régime général ont été revalorisées de 0,8%. Quel montant pour votre pension ? Quand allez-vous la percevoir ? Voici ce que vous devez savoir.

[Mise à jour du mardi 03 janvier 2023 à 11h47] Retraité, l'inflation ne vous apporte pas que des mauvaises nouvelles. Pour faire face à l'évolution des prix à la consommation, les pensions de retraite du régime général ont été revalorisées de 0,8% depuis le 1er janvier 2023. Cette réévaluation s'inscrit dans le projet de loi de finances de la Sécurité Sociale voté en fin d'année 2022. Après deux hausses successives en janvier et juillet 2022, les retraites ont connu une augmentation globale d'environ 5% sur un an.

Qui est concerné par l'augmentation des retraites ?

Comme l'indique le gouvernement, la réévaluation concerne 14 millions de retraités. Il s'agit des personnes affiliées à :

La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV)

La caisse nationale des agents des collectivités locale (CNRACL)

Au service des retraites de l'État (SRE)

La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)

Cette augmentation des retraites de 0,8% concerne l'ensemble des régimes de base, c'est-à-dire : la retraite de droit propre, les pensions de réversion, les bénéficiaires de l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et l'ASI (allocation supplémentaire d'invalidité).

Quand sera versée l'augmentation des retraites ?

Notez que la hausse des retraites intervient sur la pension versée au mois de février 2023. Toutefois la date effective de versement sur le compte en banque des bénéficiaires varie selon les caisses d'affiliation :

2 janvier : pour les affiliés à la Carsat d'Alsace Moselle

2 janvier : pour les retraités du secteur privé, affiliés à l'Agirc-Arrco

27 janvier : pour les affiliés à la CNRACL

30 janvier : pour les retraités de la fonction publique

9 février : pour les affiliés à la Cnav et à la MSA

Les anciens agents de la fonction publique ont bénéficié de la revalorisation de la pension de retraite au 1er juillet 2022. La pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale. L'augmentation des retraites doit donc être plus profitable que pour les retraités du secteur privé. Le versement de la pension revalorisée a été effectif fin septembre 2022 (lire plus haut). La hausse de 2023 concerne aussi les fonctionnaires, puisqu'elle s'applique à la Caisse nationale des agents des collectivités locales et au Service des retraites de l'Etat.