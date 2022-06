"Augmentation des retraites : en juillet, pour qui... Vos questions"

AUGMENTATION RETRAITES. En raison de l'inflation galopante, le gouvernement a promis une revalorisation des pensions de retraite afin de soutenir le pouvoir d'achat des aînés.

[Mise à jour du lundi 13 juin 2022 à 10h48] Le gouvernement doit augmenter les pensions à compter du 1er juillet 2022, en tenant compte de l'inflation. A micro de France Bleu la semaine passée, la Première ministre, Elisabeth Borne a confirmé "une revalorisation de 4% pour toutes les retraites" dès le mois de juillet. "Au global, c'est une augmentation de 5% sur l'année", a-t-elle fait valoir. La réindexation des pensions de retraite sur l'inflation ne concernera que les pensions de retraite du régime général. Depuis dix ans, la règle d'indexation des pensions a été contournée par les gouvernements successifs, rappelle Le Parisien. Résultat, le pouvoir d'achat des retraités a dégringolé, perdant 10% à 11%.

Invité de RTL la semaine précédente, le ministre du Travail, Olivier Dussopt avait annoncé que l'objectif du gouvernement est que cette mesure soit valable dès la pension de retraite de juillet, "versée le 9 août". "Nous souhaitons que cette indexation sur l'inflation soit valable pour les retraites du mois de juillet. Dans le cadre du régime général, la retraite du mois de juillet est versée le 9 août", a-t-il précisé. "C'est notre objectif que l'indexation entre en vigueur à cette date". "Si on tient compte d'une inflation à 4%, pour une pension à 1 200 euros, c'est un gain de 45 euros par mois", a-t-il avancé.

En mai 2022, l'inflation s'est envolée de 5,2% sur un an, après une hausse de 4,8% le mois précédent, en raison de la guerre en Ukraine, qui provoque une flambée des matières agricoles et énergétiques. Pour ce faire, le gouvernement doit d'abord attendre le résultat des élections législatives, qui ont lieu au mois de juin. La mesure d'augmentation des retraites sera intégrée au projet de loi en faveur du pouvoir d'achat, qui prévoit notamment la mise en place du chèque alimentaire, le maintien du bouclier tarifaire et la revalorisation des minimas sociaux.

Si le gouvernement entérine cette mesure, elle devrait intervenir sur la pension de retraite de base du mois de juillet 2022. Or, celle-ci est versée au début du mois suivant, donc début août. Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir sa pension revalorisée.

L'augmentation des retraites annoncée par le gouvernement dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat s'adresse à tous les retraités, qu'ils soient des anciens du secteur privé ou des fonctionnaires par exemple. Attention toutefois, cette revalorisation en fonction de l'inflation ne concerne pas l'intégralité de la pension, mais uniquement la pension de retraite de base.

Oui. Les anciens agents de la fonction publique vont bénéficier de la revalorisation de la pension de retraite au 1er juillet 2022. La pension de retraite de base constitue la majorité de la pension totale. L'augmentation des retraites devrait donc être profitable.

Le 1er novembre correspond à l'augmentation des retraites complémentaires, par l'intermédiaire de la valeur du point retraite Agirc - Arrco (anciennement deux caisses séparées Arrco et Agirc). En 2015 et en 2016 ils n'ont pas bougé. Une hausse a eu lieu en novembre 2018. Au 1er novembre 2019, le point a été augmenté d'1% pour s'établir à 1,2714 euro, montant resté identique au 1er novembre 2020. Au 1er novembre 2021, le point augmente d'1%, passant à 1,2841 euros.

La hausse des retraites au 1er juillet 2022 ne concerne pas la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, puisque celle-ci est gérée par les partenaires sociaux.

La revalorisation des pensions de retraite du régime général intervient généralement au 1er janvier de chaque année. Cette revalorisation des retraites est calculée chaque année à partir de l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac, telle qu'elle est estimée par la Commission économique de la nation. Elle peut être corrigée en fonction de l'inflation véritablement constatée l'année précédente. Le 1er janvier 2021, les retraites de base ont augmenté de 0,4%.

Au 1er janvier 2022, elles ont augmenté de 1,1%. Cela concerne les salariés, les indépendants et les fonctionnaires. Cette hausse a été calculée selon une formule inscrite par la loi depuis 2016, qui correspond au rapport entre l'évolution de l'indice des prix de novembre 2019 à octobre 2020 et celui de novembre 2020 à octobre 2021.