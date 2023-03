Retraite complémentaire : quelle pension allez-vous toucher en mars ?

RETRAITE COMPLEMENTAIRE. Dès ce 1er mars les pensions de la retraite complémentaire Agirc-Arrco sont revalorisées. En fonction de votre taux de CSG appliqué en 2023, le montant de votre pension va connaître une augmentation ou... une baisse. Voici ce qui vous attend.

[Mise à jour du mercredi 1er mars 2023 à 07h30] Retraité, surveillez le montant de votre pension du mois de mars : une bonne ou une mauvaise nouvelle vous attend. En effet, à partir du 1er mars 2023, la caisse de retraite Agirc-Arrco, en charge du versement de la retraite complémentaire des ex-salariés du secteur privé, doit rééquilibrer les pensions de retraite selon le taux de la Contribution Sociale Généralisée (CSG). Ainsi, les 13 millions de retraités du régime Agirc-Arrco peuvent se retrouver dans deux cas de figure. Le premier concerne les retraités dont le taux de CSG a augmenté en 2023. Alors que les pensions complémentaires que vous avez perçues en janvier et en février ne tenaient pas encore compte de la hausse du taux de CSG, un rattrapage doit se faire sur votre pension du mois de mars. En clair, votre pension de retraite de mars est susceptible de connaître une forte évolution de la CSG, et donc des prélèvements plus élevés, ce qui aura pour conséquence de réduire son montant. Autre possibilité : votre taux de CSG a baissé en 2023. Puisque les taux appliqués sur vos pensions du mois de janvier et de février n'ont pas été actualisés, vous avez trop cotisé. Vous allez donc recevoir ce mois-ci un virement de régulation correspondant au remboursement des cotisations du début d'année. Votre pension sera donc majorée.

Pour rappel, le taux de CSG est un impôt prélevé sur les revenus, y compris ceux dits de remplacement comme les indemnités chômage et les pensions de retraite. Son taux varie en fonction de la situation du contribuable et selon son niveau de revenu. Le chiffre pris en compte dans ce calcul est le revenu fiscal de référence. Voici les différents taux de CSG appliqués dès le 1er mars 2023 :

Situation du contribuable Revenu fiscal de référence (en euros) Taux de CSG appliqué (en %) retraité célibataire inférieur à 11 614 euros exonération de CSG entre 11 615 euros et 15 183 euros taux réduit : 3,8% entre 15 184 euros et 23 564 euros taux médian : 6,6% au delà de 23 564 euros taux plein : 8,3% retraité en couple inférieur à 17 816 euros exonération de CSG entre 17 817 euros et 23 291 euros taux réduit : 3,8% entre 23 292 euros et 36 144 euros taux médian : 6,6% au delà de 36 144 euros taux plein : 8,3%

En quoi consiste la retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco ?

Au 1er janvier 2019, les deux principaux régimes de retraites complémentaires, auxquels étaient affiliés la majeure partie des salariés du secteur privé, ont fusionné pour ne former qu'un seul et même régime. Ainsi, l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) et l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), sont devenus l'Agirc-Arrco. Avec ce régime, les cotisations des salariés, qui dépendent de sa rémunération, sont converties en points de retraite. Ces derniers sont une nouvelle fois transformés en pension, au moment où le salarié part en retraite. La pension de retraite Agirc-Arrco s'ajoute à votre pension adressée par la sécurité sociale.

Quel calcul pour votre retraite complémentaire ?

Afin de définir le montant de la retraite complémentaire, il faut prendre en compte la valeur de service du point du régime de l'Agirc-Arrco, soit 1,3498 euro. Ce montant est multiplié par le nombre de points de retraites accumulés au fil de la carrière du salarié ? Par exemple, si un salarié a acquis 3 650 points sur l'ensemble de sa carrière, alors sa pension de retraite complémentaire est calculée de la manière suivante : 3 650 x 1,3498 = 4 926,77 euros par an. La pension de retraite complémentaire est versée une fois par mois, entre le 1er et le 4, au même moment que la pension de base. Toutefois, si le nombre de points est compris entre 101 et 200, elle est versée annuellement. Si ce nombre est inférieur ou égal à 100 alors la pension de retraite complémentaire n'est versée qu'une seule fois.

Quelle retraite complémentaire pour un fonctionnaire ?

Il existe des caisses de retraite complémentaire spécifiques pour les salariés fonctionnaires. Les agents de la fonction publique d'Etat cotisent pour la RAFP, retraite additionnelle de la fonction publique. Là aussi, le régime fonctionne par points. Pour la RAFP, la valeur du point est de 1,3466 euro. En revanche, les personnes qui travaillent pour la fonction publique hospitalière ou territoriale cotisent pour la CNRACL.

Quelle retraite complémentaire pour des indépendants ?

La retraite complémentaire des indépendants est baptisée RCI. Fonctionnant par points, à l'instar des autres régimes de retraite complémentaire, ce régime offre des pensions qui dépendent de la valeur du point de retraite. Cette dernière s'établit à 1,280 euros.

Qu'est-ce que la retraite complémentaire Ircantec ?

Cette caisse de retraite bien spécifique est exclusivement dédiée aux agents non titulaires de la fonction publique d'Etat. En clair, il s'agit des contractuels Il s'agit là encore d'un régime de retraite par points.

La retraite complémentaire est-elle obligatoire pour tous ?

Toute personne ayant cotisé pour la retraite complémentaire et ayant atteint l'âge légal de la retraite a droit à la retraite complémentaire. Celle-ci étant obligatoire dans l'ensemble des régimes, tous les travailleurs cotisent pour la retraite complémentaire et de fait y ont droit l'âge venu. L'âge légal pour partir à la retraite est, pour l'heure, fixé à 62 ans. L'âge pour bénéficier du taux plein sans condition est de 67 ans.

L'enregistrement au sein d'un régime de retraite complémentaire est désormais automatique. Le passage à l'âge légal de départ en retraite marque le début du versement de votre pension complémentaire. Il est tout de même conseillé de faire la demande 6 mois avant la date de départ officiel en retraite. Cette demande peut s'effectuer en ligne sur la plateforme France Connect.

Que sont les Cicas pour la retraite complémentaire ?

Les Cicas sont les centres d'information, conseil et accueil des salariés, c'est-à-dire les agences de conseil sur la retraite déployées sur tout le territoire français par l'Agirc-Arrco. Il en existe plus de cent en Métropole et en Outre-Mer, avec plusieurs dans chaque région. Il est possible de les localiser sur la page dédiée de l'Agirc-Arrco.

Humanis, AG2R, Klésia, Pro BTP, Ircem et retraite complémentaire

Il existe plusieurs groupes de protection sociale qui gèrent la retraite complémentaire des travailleurs. Ils sont souvent paritaires, c'est-à-dire gérés par des représentants du patronat et des salariés, et à but non lucratif. Le choix de l'organisme de protection sociale est fait par l'entreprise pour l'ensemble des salariés, qui n'ont donc pas le choix, sauf exceptions. Ces groupes de protection sociale peuvent être généralistes, comme Humanis, AG2R ou Klésia, et ainsi s'adresser aux entreprises et leurs salariés de tous le secteurs d'activité. Ils peuvent aussi être sectoriels et se spécialiser sur certaines activités professionnelles. Ainsi, Pro BTP s'adresse aux professionnels du bâtiment, quand l'Ircem vise les salariés des services à la personne et aux familles.

Retraite complémentaire et Carsat

Les Carsat sont les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. Ce sont des organismes du régime général de la Sécurité sociale, avec une compétence régionale, dans les domaines de l'assurance vieillesse, et donc notamment de la retraite complémentaire, et de l'assurance des risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles). Ils sont chargés notamment de préparer et payer les retraites.