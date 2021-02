"Vacances scolaires 2021 : vacances de février en cours en zone B et C"

[VACANCES SCOLAIRES] Voici le calendrier complet des vacances pour l'année scolaire 2020-2021, zone par zone. Découvrez les dates des vacances scolaires de vos enfants dans les zones A, B et C.

[Mise à jour du mardi 23 février 2021 à 16h48] Les vacances de février sont en cours dans une partie du pays et, comme pour les vacances de printemps, les dates sont décalées selon les académies. Les premières à partir ont été celles de la zone A (Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers et Bordeaux) samedi 6 février pour reprendre les cours lundi 22 février. Les deux autres zones sont encore en vacances : la zone C depuis 13 février jusqu'au lundi 1er mars, la zone B depuis le 20 février jusqu'au lundi 8 mars.

Bien qu'un un reconfinement ait été évoqué dans les médias ces dernières semaines, le gouvernement n'a pour l'instant pas choisi cette option au niveau national, préférant renforcer le couvre-feu à 18h, assorti de la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés. Exception faite d'une partie des Alpes Maritimes, qui se trouve sous confinement partiel au minimum pour les week-ends du 27 février et du 6 mars. Impossible pour les touristes de se rendre sur place durant ces week-ends, et impossible pour la population locale d'en partir aux mêmes dates. La préfecture des Alpes-Maritimes a cependant fait savoir qu'elle serait tolérante avec les touristes arrivés avant l'annonce du confinement partiel, et qu'ils pourraient circuler le week-end du 27 février à condition que ce soit pour quitter leur lieu de vacances.

Le gouvernement avait au préalable assuré qu'aucune mesure plus restrictive de grande ampleur ne serait prise d'ici la fin des congés des trois zones, mais le président Emmanuel Macron pourrait annoncer de novelles mesures d'ici une semaine. Les vacances sont tout de même limitées pour ceux qui avaient l'habitude de partir. En effet, si les déplacements à l'intérieur de la France restent libres hors couvre-feu et hors situation particulière des Alpes-Maritimes, les déplacements hors UE sont interdits sauf motifs impérieux, et pour les voyages à l'intérieur de l'Union Européenne, il faut fournir un test PCR de moins de 72 heures au retour. Par ailleurs, si les stations de ski sont ouvertes, les remontées mécaniques restent fermées et le gouvernement n'envisage pas une réouverture rapide. La pratique individuelle des sports de neige reste autorisée dans les stations de sport d'hiver, mais pas l'utilisation des équipements collectifs. Tous les lieux culturels ainsi que les bars et restaurants sont également fermés, les hôtels sont en revanche ouverts. Si un reconfinement national n'est pas à prévoir dans les jours qui viennent, le gouvernement continue de prévenir qu'il n'exclue pas d'y recourir s'il le juge nécessaire.

La date des vacances scolaires dépend de la zone dans laquelle se situe l'établissement. Pour ce qui est des vacances scolaires, la France est divisée en trois zones : les zones A, B et C. Dans le détail :

Zone A , dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

, dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers Zone B , dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

, dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Zone C, dont relèvent les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Pour savoir de quelle académie vous dépendez, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Education nationale.

Les vacances de février pour l'année scolaire qui a débuté en septembre 2020 débutent à des dates différentes selon les zones académiques :

Pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) elles ont commencé le 6 février et les cours ont repris le lundi 22 février.

Dans la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) elles ont débuté le 13 février pour s'arrêter le 1er mars.

Enfin, la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) partira en vacances le 20 février, et reprendra les cours le lundi 8 mars.

Voici ci-dessous le calendrier officiel des vacances scolaires par zone pour l'année scolaire 2020-2021.

Zone A Zone B Zone C Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 Vacances d'hiver Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021 Du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 Du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021 Vacances de printemps Du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021 Du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 Du samedi 17 avril 2021 au lundi 3 mai 2021 Vacances d'été Mardi 6 juillet 2021

A noter également que le pont de l'Ascension, qui est un jour férié, aura lieu du mercredi 12 au lundi 17 mai 2021 quelle que soit la zone concernée.

La zone A correspond aux académies de Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Voici le calendrier des vacances pour l'année scolaire 2019-2020. Vous êtes concerné si vous êtes habitant de Belfort, Nevers, Chambéry, Annecy, Valence, Saint-Etienne, Agen, Pau, Niort, Angoulême ou La Rochelle. Voici les dates des vacances scolaires de la zone A pour l'année scolaire 2020-2021.

Date des vacances scolaires dans la zone A Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021 Vacances d'hiver Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021 Vacances de printemps Du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021 Vacances d'été Mardi 6 juillet 2021

La zone B englobe les académies suivantes : Strasbourg, Nancy-Metz, Reims, Lille, Amiens, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Orléans-Tours, Nice et Aix-Marseille. Vous êtes concernés si vous habitez dans l'Oise, l'Aisne ou à Lens, Charleville-Mézieres, Brest, Alençon, Evreux, Mulhouse, Toulon ou Cannes. Voici le calendrier des vacances scolaires dans la zone B pour l'année 2020-2021.

Date des vacances scolaires dans la zone B Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021 Vacances d'hiver Du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 Vacances de printemps Du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 Vacances d'été Mardi 6 juillet 2021

La zone C correspond aux académies de Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier. Vous êtes donc concernés si vous vivez à Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Evry, Cergy, Versailles, Castres, Rodez, Perpignan ou Carcassonne. Ci-dessous le calendrier des vacances scolaires dans la zone C pour l'année scolaire 2020-2021.