Volet 2 du fonds de solidarité : un dispositif unique avec le 1er volet

Lancé le 15 avril, le deuxième volet du fonds de solidarité s'adressait aux petites entreprises éligibles au premier volet et menacées de faillite. Il leur permettait d'obtenir jusqu'à 10 000 euros d'aide supplémentaire. Depuis octobre, il n'y a plus de volets séparés pour le dispositif.

[Mise à jour du mardi 10 novembre 2020 à 16h53] Actif jusqu'en septembre, le second volet du fonds de solidarité n'existe plus depuis octobre. Du moins, pas en l'état : il n'y a en fait plus qu'un dispositif d'aide via le fonds de solidarité, accessible par le site de la direction générale des Finances publiques, sans avoir à faire de demande complémentaire sur une plateforme régionale. Selon leur situation, les entreprises sont éligibles à une compensation de leur perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 euros ou jusqu'à 10 000 euros. Les informations ci-dessous concernent le volet 2 du fonds de solidarité tant qu'il était actif, et ne sont donc plus valables. Seules les discothèques peuvent encore formuler une demande d'aide du volet 2 jusqu'au 30 novembre, à condition d'avoir bénéficié du volet 1, et d'avoir un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour tout savoir sur les modalités actuelles du fonds de solidarité, quel que soit son montant, consultez notre article dédié.

Le second volet du fonds de solidarité, qui permet à certains bénéficiaires du dispositif menacés de faillite de recevoir jusqu'à 10 000 euros d'aide complémentaire, a été lancé le mercredi 15 avril. Pour rappel, le premier volet consiste en une aide de 1 500 euros pour les commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris les indépendants) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) éligibles. Ceux qui, malgré ce premier coup de pouce, se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à trente jours peuvent solliciter l'aide complémentaire auprès de la région dans laquelle ils exercent leur activité. Précisément, pour être éligible au second volet, il faut :

Employer au moins 1 salarié, que ce soit en CDI ou en CDD

Avoir un solde négatif entre, d'un côté, l'actif disponible et, de l'autre, les dettes éligibles dans les 30 jours et le montant des charges fixes, loyers commerciaux ou professionnels compris

Accuser une baisse de 70% de son chiffre d'affaires, 50% pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, ou être fermé administrativement.

Sont concernées :

Les entreprises qui appartiennent à un secteur d'activité prioritaire dès lors qu'elles subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% (et non plus une perte de chiffre d'affaires de 70% comme c'était le cas auparavant)

Les entreprises employant au moins un salarié qui appartiennent à un secteur d'activité très lié aux secteurs prioritaires et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%, dans la limite de 60% de leur chiffre d'affaires

Les entreprises fermées administrativement

Les discothèques

Les autres entreprises qui ont subi une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 70%, dans la limite de 60% de leur chiffre d'affaires

Le montant de l'aide octroyée dans le cadre du second volet du fonds de solidarité correspond au montant de la valeur absolue du solde entre actif et dettes dans la limite de 10 000 euros et de 60% du chiffre d'affaires, à l'exception des entreprises de l'hôtellerie - restauration pour lesquelles ce plafond de 60% ne s'applique pas.

Comment faire la demande ? "Auprès des services du conseil régional du lieu de résidence", indique le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précisant les modalités d'octroi du fonds de solidarité. Des "plateformes régionales seront ouvertes à cet effet", précise l'administration fiscale sur le site Internet des impôts.

Il s'agit d'une aide forfaitaire qui n'est versée qu'une fois, à l'exception des discothèques, qui bénéficient d'un dispositif spécial allant jusqu'à 15 000 euros par mois, et des entreprises fermées administrativement, pour lesquelles l'aide est également mensuelle dans la limite de 10 000 euros.