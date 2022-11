Dividende salarié : il sera obligatoire en 2023

DIVIDENDE SALARIE. Face à l'inflation galopante, le gouvernement veut soutenir le pouvoir d'achat des Français en obligeant les entreprises à verser un dividende à leurs salariés. Deux réformes sont prévues en 2023.

Le gouvernement ne souhaite pas imposer une hausse générale des salaires. En revanche, l'exécutif compte obliger, en 2023, "les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, à en allouer également à leurs salariés", a déclaré ce mardi 29 novembre l'eurodéputé Renaissance, Pascal Canfin, au micro de France Info. Cette décision a été prise la veille au soir, lors d'une réunion entre plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et les parlementaires de la majorité. Pascal Canfin précise que "le dividende salarié doit permettre de soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la montée des prix, sans pour autant contraindre les entreprises, elles aussi frappées par l'inflation des prix de l'énergie, à augmenter les salaires".

L'eurodéputé reconnait que les incitations formulées par le gouvernement à l'égard des employeurs afin de faire évoluer les rémunérations n'ont pas fonctionné. "On ne peut pas se contenter d'une position de principe qui consiste à simplement suggérer d'augmenter les salaires", estime Pascal Canfin. Il rappelle enfin que la mise en place d'un dividende salarié faisait partie "des promesses de campagnes d'Emmanuel Macron en 2022".

Dividende salarié : quelles entreprises sont concernées ?

Concrètement, toutes les entreprises, "petites ou grandes", versant des dividendes aux actionnaires doivent être astreintes à attribuer à leurs salariés "un équivalent dividende sous forme de prime, de participation ou d'intéressement obligatoire" explique l'eurodéputé.

Une seconde mesure est en préparation concernant cette fois "les entreprises enregistrant des superprofits : à savoir les sociétés qui réalisent plus de 20% de profits par rapport à la moyenne des 5 dernières années ou qui versent 20% de dividendes de plus que la moyenne des 5 dernières années" indique Pascal Canfin. "Ces critères sont définis par l'Union européenne et englobent une centaine d'entreprises en France", explique le parlementaire. Dans ce cas précis, les firmes qui font des "superprofits" et des "superbénéfices" devront mettre en place une "superparticipation" pour les salariés.

Une manière pour le gouvernement de "redistribuer la richesse" sans plomber les entreprises avec une "hausse des charges ou de la fiscalité" affirme Pascal Canfin. Enfin, l'eurodéputé rappelle qu'une concertation est toujours en cours avec les partenaires sociaux et que les conclusions seront données le 30 janvier 2023. Un projet de loi devrait voir ensuite le jour.