C'est l'un des métiers préférés des Français et il va bientôt disparaître

Selon le dernier rapport du Forum économique mondial, un métier emblématique devrait bientôt disparaitre.

C'est l'un des personnages préférés des Français, un métier emblématique, une personne que l'on voit parfois quotidiennement. Mais le déclin du facteur et du courrier papier est aujourd'hui acté et leur disparition pourrait aller plus vite qu'on ne le pense. Sur les 60 000 facteurs en poste aujourd'hui, combien le seront d'ici 2030 ?

A en croire le dernier rapport sur l'emploi du Forum économique mondial (FEM), la disparition des facteurs et des métiers liés au service postal pourrait bien arriver dans les années qui viennent. Selon le FEM, c'est le corps de métier qui décline le plus rapidement, devant les caissiers ou les imprimeurs. Rien qu'en cinq ans, l'effectif devrait baisser de 34%, soit plus que 40 000 facteurs dès 2030 en France si l'on applique ce calcul. Pour estimer ces chiffres, le FEM s'est appuyé sur une vaste enquête menée auprès d'entreprises du monde entier.

Dans les derniers résultats du groupe La Poste publiés en février 2025, on découvre qu'en seulement quinze ans, la part du courrier dans le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 70%. En 2023, elle ne représentait plus que 15% du chiffre d'affaires du groupe, contre près de 50% en 2010. Cette baisse vertigineuse oblige depuis quelques années La Poste à diversifier ses activités.

Ce déclin est annoncé depuis la démocratisation du numérique, particulièrement depuis le début des années 2000. "Nous livrions en 2008 plus de 18 milliards de lettres, nous n'en livrons plus que 7 milliards en 2022", confiait à Franceinfo Yves Xémard, directeur général adjoint de la branche services-courrier-colis au sein de La Poste.

Dans d'autres pays européens, la fin du facteur est déjà en cours. Le Danemark vient d'annoncer que son opérateur historique, PostNord, arrêterait de distribuer le courrier d'ici à la fin de l'année 2025. Un tiers de ses effectifs va être supprimé et un autre acteur du marché devrait prendre le relais pour limiter la casse.

En France, depuis 2023, des expérimentations sont menées pour éviter aux facteurs de faire une tournée quotidienne. Sur 68 sites pilotes, La Poste a réorganisé les tournées : les facteurs n'ont plus un parcours fixe et ne passent plus systématiquement par toutes les rues s'il n'y a pas de courrier à distribuer. Seuls les courriers urgents comme les colis ou les recommandés sont livrés quotidiennement.

Dans son référé publié en février 2025, la Cour des comptes va plus loin et préconise d'adapter les missions de service public de La Poste "au recul de leur usage et à leur utilité réelle". Elle suggère notamment de s'interroger sur la fréquence de distribution du courrier, la France étant "l'un des derniers pays à conserver une fréquence de distribution 6 jours sur 7".

La Cour recommande également une réduction des contraintes qui pèsent sur le réseau postal et une meilleure articulation avec les autres politiques d'accès aux services publics, notamment par des synergies avec le programme France Services.