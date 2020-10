Info JDN : EveryCheck lève 1,3 million d'euros pour vérifier CV et dossiers de location

La start-up française de vérification de documents, notamment des CV pour les entreprises qui recrutent et qui font appel à ses services, entend automatiser sa solution et l'exporter en Europe.

Une affaire rondement menée. EveryCheck, la start-up française spécialisée dans la vérification de dossiers de location et de CV, a levé 1,3 million d'euros en moins de trois semaines, souligne son dirigeant. Les fonds ont été abondés par ses actionnaires historiques, dont le groupe Leboncoin, une communauté de business angels et, pour les trois quarts, auprès de ses clients. "Une manière pour eux de se sécuriser et pour nous de gagner en expérience", justifie Yohan Zibi, CEO et fondateur en 2015 de la jeune pousse.

"Nous travaillons sur des modèles apprenants qui nous permettront à moyen terme d'automatiser la vérification"

Des clients qui sont essentiellement des administrateurs de biens côté immobilier et des entreprises, de la TPE au grand groupe du Cac 40, pour la partie emploi. "Sur nos 200 clients, nous avons désormais une quarantaine de grands comptes", détaille le dirigeant. BPCE, Crédit agricole, Crédit mutuel, CIC, Total, PWC ou encore Payfit, notamment, font appel à ses services. "Notre solution mélange l'humain et le logiciel. Le logiciel gère la collecte des informations de manière sécurisée dans les CV, extrait cette donnée et la catégorise. Ensuite, le vérificateur prend le relai et passe les appels nécessaires. Par exemple auprès des précédents employeurs pour vérifier qu'un candidat n'a pas menti sur son expérience lorsqu'il s'agit d'un recrutement, ou de l'école pour vérifier qu'il est bien étudiant lorsqu'il s'agit d'une location", présente le patron.

Une garantie de fiabilité, donc, mais aussi un gain de temps pour les clients. "Nous effectuons un travail de tri et de scoring : on s'assure déjà que le dossier de location est complet et qu'il rentre dans les critères d'acceptation du dossier, comme le fait de gagner trois fois plus que le montant de son loyer."

Les effectifs de la start-up devraient atteindre 40 à 45 personnes d'ici fin 2021

Ce tour de table, qui s'ajoute aux 400 000 euros déjà levés par le passé, sera consacré au développement de l'entreprise. "Contrairement à la situation dans laquelle nous étions lors des précédentes levées, nous avons atteint le seuil de rentabilité, explique le dirigeant. Nous allons accélérer sur la communication et nous mettre au web marketing, d'où le récent recrutement d'un responsable marketing. Nous avons également recruté un responsable commercial."

Et ce n'est pas fini. "Nous continuons à étoffer nos équipes techniques, avec des recrutements de profils IT et d'ingénieurs, mais aussi des chefs de projet, account managers, et des profils finance sur la partie Daf, pour tout ce qui est gestion de la trésorerie". L'entreprise, dont l'effectif se monte aujourd'hui à 27 personnes, devrait monter à 40-45 d'ici fin 2021. "Au niveau technologique, nous travaillons sur des modèles apprenants qui nous permettront à moyen terme d'automatiser la vérification. Même si nous aurons toujours besoin d'une intervention humaine à un moment donné", ajoute le dirigeant.

"Nous travaillons à notre internationalisation, avec l'ouverture du Benelux francophone et de la Suisse à horizon mi-2021"

Yohan Zibi voit plus haut mais aussi plus loin pour son entreprise : "Nous travaillons à notre internationalisation, avec l'ouverture du Benelux francophone et de la Suisse à horizon mi-2021 puis nous complèterons l'Europe avec les pays latins en 2022". En termes de chiffre d'affaires, le patron table sur une croissance à deux chiffres pour 2020 plutôt qu'à trois comme les années précédentes. Idem pour 2021.

La poussée d'EveryCheck aura bien évidemment été entamée par la crise, ne serait-ce que dans la répartition du chiffre d'affaires entre l'immobilier et l'emploi. "Sur une année normale, on est à 50/50. Cette année, ce sera 65% du chiffre d'affaires en provenance de l'immobilier, alors que ce n'est pas un service que nous avons lancé en grande pompe, note le CEO. Nous avons fait le choix, pendant deux trimestres, de ne pas nous adresser à nos prospects sur la partie emploi, considérant qu'ils avaient des sujets plus prioritaires à traiter. Nous n'avons donc pas fait de commerce entre mars et septembre 2020. Mais les projets que nous avions dans le pipe sont revenus naturellement depuis et nous les avons repris là où nous les avions arrêtés. Et ce 50/50 reflète assez bien l'allocation de nos ressources ces 18 derniers mois, au cours desquels nous avons privilégié l'immobilier." EveryCheck devrait en effet partir à la conquête des agences mi-2021.