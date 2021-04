Télétravail, équilibre vie pro/vie perso… 25 000 salariés français racontent 2021

64% des salariés interrogés par la start-up de mesure de l'expérience-collaborateur Jubiwee s'estiment de bonne, voire de très bonne humeur en ce début d'année 2021. Découvrez pourquoi.

Plus d'un an après le début de la crise et la mise en place du télétravail forcé, l'heure est au bilan. Le moral des salariés français est plutôt stable depuis mars 2020 et, ça tombe bien, il est au beau fixe. C'est ce qui ressort des données recueillies par la start-up de mesure de l'expérience collaborateur Jubiwee entre le 1er janvier et le 10 mars 2021 auprès de 25 000 salariés, surtout employés par de grands groupes français. Ce qui peut expliquer en partie des résultats très positifs. 64% d'entre eux considèrent en effet être de bonne voire d'excellente humeur. 60% estiment parvenir à conserver un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Une proportion élevée, certes, mais toutefois moindre que celles enregistrées lors du premier confinement et à l'issue de celui-ci. Retrouvez la globalité des enseignements de l'enquête, que le JDN s'est procurée en exclusivité, dans l'infographie ci-dessous.

Jubiwee est une entreprise française qui propose des solutions pour faciliter la gestion d'équipe. Des services déployés auprès de plus de 100 000 employés dans le monde, notamment dans des grands groupes comme L'Oréal, Dassault Systèmes, SNCF et plusieurs ministères français. Parmi ses outils, Cruncher, un simulateur permettant de calculer le coût du désengagement des salariés en entreprise.