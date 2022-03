PickYourSkills mobilise 8 millions d'euros pour sa solution de planification de projets

La start-up permet d'allouer les bonnes personnes aux bons projets et in fine de fidéliser les talents. MAIF Avenir et Kerala Ventures participent à un tour de table de 5 millions d'euros et la plateforme emprunte 3 millions supplémentaires.

Lancée en 2018, PickYourSkills annonce ce mardi 15 mars avoir mobilisé 8 millions d'euros, dont 5 millions levés et 3 millions empruntés, pour sa plateforme Saas de matching entre collaborateurs et projets. Parmi les investisseurs, on compte MAIF Avenir et Kerala Ventures, ce dernier étant déjà présent lors du tour de table d'un million d'euros bouclé par la start-up en 2019.

Pour développer sa solution, PickYourSkills est partie d'un constat. "Les collaborateurs sont en général très mal alloués aux projets sur lesquels leur entreprise travaille", explique Arnaud Caldichoury. "Les cabinets de conseil sont notre premier marché. Mais depuis deux ans maintenant, on se diversifie et autour de 30% de nos clients ne font pas partie de ce secteur." Le CEO cite notamment EDF, Engie et Schneider Electric.

La jeune pousse compte profiter de l'horizontalisation du travail. "Dans les grandes entreprises, les gens travaillent de plus en plus en réseau entre les différents départements, avec des projets de quelques mois", assure Arnaud Caldichoury. PickYourSkills est convaincu que ce mode de travail a vocation à se pérenniser, en partie parce que "les entreprises se rendent compte que leurs collaborateurs ont envie de ça et sont plus efficaces comme ça".

Cette évolution s'accompagne d'un enjeu : allouer le bon projet au bon collaborateur, pour fidéliser les talents. "Les gens ont l'impression de ne jamais être sur les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Ça crée une insatisfaction et pousse certains à partir", est certain le CEO. Cela joue également sur la productivité des équipes.

"Comptez environ 10 euros par mois par utilisateur pour une entité de 200 à 300 collaborateurs pour une formule de base"

Pour y remédier, PickYourSkills permet aux collaborateurs de faire part de leurs envies, de leurs compétences et de celles qu'ils aimeraient développer. Les utilisateurs peuvent consulter sur la plateforme tous les projets à venir pour l'entreprise et liker ceux auxquels ils aimeraient prendre part. Avec ce système, la jeune pousse entend se différencier des outils de gestion de projets ou de planning, qui tiennent uniquement compte des disponibilités des équipes. "Chez Capgemini Invent, nous sommes déployés sur 2 500 personnes. Les collaborateurs viennent à minima toutes les deux semaines mettre à jour leurs compétences et regarder s'il y a des projets qui leur plaisent. Cette transparence leur permet de devenir beaucoup plus acteurs de leur carrière", promet Arnaud Caldichoury.

Pour la formule de base, comptez environ 10 euros par mois par utilisateur pour une entité de 200 à 300 collaborateurs. Des modules additionnels peuvent compléter l'offre : outil intelligent de suggestion de missions, possibilité pour les managers de remplir un feedback…

La jeune pousse a multiplié son chiffre d'affaires par 2,5 entre 2020 et 2021. Le nombre de clients a quant à lui été multiplié par 3, atteignant aujourd'hui plus de cent clients, dans vingt pays. Les fonds levés permettront à PickYourSkills d'investir en R&D pour continuer d'aider les entreprises à "trouver la meilleure combinaison possible pour mener à bien le plus de projets en simultané tout en prenant en compte toutes les contraintes : coût du collaborateur, compétences, aspirations, localisation…" Dans ce but, la start-up prévoit notamment de doubler ses effectifs pour atteindre plus de 70 collaborateurs fin 2022.