Worklib lève 10 millions d'euros et acquiert Neo-nomade

La start-up développe depuis 2021 une solution de gestion du travail hybride et propose à la réservation des espaces pour travailler hors du bureau.

Créée en juin 2021 et ayant bouclé un premier tour de table de 3 millions d'euros quelques mois plus tard, Worklib annonce ce lundi 17 avril une nouvelle levée de fonds de 10 millions d'euros auprès du groupe Accor, des fonds Starteq et Alpha Star, de Sébastien Bazin (PDG du groupe Accor) et de son propre management.

Solution permettant de planifier les jours de présence et centralisant les données d'occupation des espaces de travail, Worklib permet également de réserver des espaces pour travailler hors du bureau. "Pour renforcer cette compétence", la jeune pousse dévoile ce 17 avril avoir acquis la plateforme de coworking Neo-nomade. "C'est un acteur historique, pionnier depuis 2010, et c'est là tout l'intérêt de l'acquisition", commente Alexandre Cadain, président de Worklib.

"La promesse est de proposer le bon espace de travail quel que soit le besoin, poursuit le cofondateur. Il est important de pouvoir gérer aussi simplement la réservation de postes de travail et de salles de réunion au sein de l'entreprise que la réservation d'espaces de travail à l'extérieur." Il évoque un travail de qualification et de catégorisation des espaces dans l'application, pour que ses clients trouvent rapidement le lieu qui répond à leur besoin. Il est ainsi possible de rechercher sur Worklib un "rooftop pour un moment créatif" ou une "salle au sein d'un hôtel pour un rendez-vous client", par exemple. Au total, après l'acquisition de Neo-nomade, la plateforme revendique proposer 6 000 espaces de travail au tarif "on-demand". L'autre segment de son offre, l'organisation du planning de présence au bureau et la réservation d'espaces internes à l'entreprise, fonctionne par abonnement, "à partir de 3 euros par mois par employé".

La start-up, qui compte post-fusion 40 salariés, prévoit d'augmenter ce nombre de 50% d'ici la fin 2023, se focalisant sur des profils de "commerciaux, gestion de projet, marketing et développement technique". L'année prochaine, elle cherchera à accélérer son déploiement en Europe.