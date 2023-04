Exclusif : le baromètre de l'emploi tech au 1er trimestre 2023

Combien d'offres ont-elles été publiées pour des emplois tech ? Quels sont les métiers les plus recherchés du secteur ? En partenariat avec Adecco Analytics et Akkodis, le JDN dresse un état des lieux en infographie.

Plus de 200 000 offres tech ont été publiées sur les trois premiers mois de l'année 2023. C'est un peu plus qu'au trimestre précédent (+7%) mais reste en-deçà du nombre d'offres recensées par notre partenaire Adecco Analytics sur chacun des trois premiers trimestres 2022. "En regardant rapidement les résultats du baromètre, on a l'impression qu'il y a un ralentissement, observe Laurent Graciani. Ce n'est pas ma vision. Pendant la crise Covid, les entreprises avaient un manque énorme de visibilité sur ce qui allait arriver et ont donc énormément ralenti sur les recrutements pendant deux ans." Pour le directeur général France d'Akkodis, nouvelle marque technologique du groupe Adecco, le secteur a ensuite connu un "effet de rattrapage", avec une hausse des offres publiées, à partir du deuxième semestre 2021 et en 2022. "Lorsqu'on regarde le nombre d'annonces publiées au premier trimestre 2023 comparé au premier trimestre 2019, notre année de référence pré-Covid, on observe alors une énorme augmentation. Je la perçois chez nos clients et chez Akkodis", ajoute Laurent Graciani. Découvrez l'ensemble des enseignements de cette première édition du baromètre des emplois tech, qui sera à l'avenir publié trimestriellement, dans l'infographie ci-dessous.

© JDN

"Dans ce baromètre, un élément m'a interpellé. Les métiers avec le plus d'offres sont très conservateurs, on aurait pu trouver les mêmes il y a quelques années, remarque Laurent Graciani. cela s'explique parce qu'ils restent le coeur du sujet." Post-Covid, Akkodis constate tout de même que l'accélération de l'innovation technologique a créé une accélération des besoins en nouveaux métiers. Ils correspondent aux nouveaux usages en cybersécurité, data et intelligence artificielle. "Qui dit nouveaux usages digitaux et nouvelles méthodes agiles, dit aussi UX designer et Scrum master, par exemple. L'accélération touche aussi beaucoup les DSI de toutes les sociétés dans lesquelles le travail à distance s'est installé, notamment par la hausse des outils collaboratifs et la problématique autour de la cybersécurité, note le directeur général. Enfin, dans le monde ultra connecté que nous connaissons aujourd'hui, nous assistons à une explosion du nombre de données. L'utilisation efficiente de ces données implique de savoir les collecter, les fiabiliser, les segmenter, les interpréter pour pouvoir ensuite faire de la prédiction. Ceci explique une montée des métiers autour de la data et de l'intelligence artificielle."

Avec l'aide de Textkernel, Adecco Analytics capte et analyse depuis 2018 des millions d'offres d'emploi issues de 11 000 sources de recrutement. Ces annonces sont systématiquement dédoublonnées, localisées, sectorisées et qualifiées par métier et attendus employeurs, précise la filiale du groupe de solutions en ressources humaines Adecco. Pour réaliser ce baromètre, le JDN et Adecco Analytics ont sélectionné 173 métiers tech.