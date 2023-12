Pour gagner plus n'attendez pas d'être augmenté par votre employeur, voici ce que vous devez faire

Les budgets dédiés aux augmentations de salaire vont baisser en 2024. Voici comment il est possible de s'affranchir de ces grilles pour gonfler son salaire.

La fin de l'année approche et avec elle les entretiens de fin d'année en entreprises. L'occasion de négocier une augmentation de salaire avec votre manager. Malheureusement, vous risquez d'être déçu. Selon la dernière enquête Alixio, le budget d'augmentation générale des salaires devrait baisser en 2024 pour atteindre 3,8%, contre 4,5% en 2023. Parmi les 4,3 millions de cadres en France, un peu moins d'un sur deux n'avait déjà pas connu de hausse de salaire en 2022, selon l'Apec. "Avec une inflation à près de 5%, pour peu qu'on n'ait pas été augmenté deux années de suite, on a pratiquement perdu 12% en rémunération en l'espace de deux ans", commente Pierre Lamblin, directeur des études de l'Apec.

Dans ce contexte, nombreux sont les salariés qui envisagent de changer d'entreprise pour prétendre à une meilleure rémunération. "Il y a une forte intention de changement d'entreprise chez les cadres", affirme Pierre Lamblin. Selon le baromètre du 4ème trimestre de l'Apec, sur les 37% de cadres qui projettent de changer d'entreprises au cours des 12 prochains mois, 48% affirment que la rémunération est la première motivation (+5 points par rapport à 2022). "Avec des augmentations annuelles de 2, 3 ou 5%, il y aura forcément une autre entreprise pour vous offrir plus", analyse Virgile Raingeard, CEO de Figures, un outil de gestion de la rémunération.

Le contexte de recrutement tendu joue également en votre faveur. Ainsi, si vous voulez améliorer significativement votre salaire, la meilleure stratégie est encore de changer d'entreprise. "Le rapport de force est en faveur des candidats aujourd'hui, ils sont en position de négocier", affirme le directeur des études de l'Apec. Selon le CEO de Figures, "en moyenne, un salarié est deux fois plus augmenté quand il change d'entreprise." Lors d'une négociation à l'embauche, les candidats ne sont pas soumis aux budgets d'augmentation de l'entreprise. Cela permet facilement de dépasser les 3% d'augmentation et faire croître sa rémunération d'environ 10%.

"On peut voir des négociations de salaire à l'embauche jusqu'à plus 20%, ajoute Virgile Raingeard. A contrario, 20% au sein de la même société, c'est extrêmement rare." Les augmentations élevées pourraient davantage bénéficier à un certain type de profil. "Tous les recruteurs cherchent le même profil : trentenaire, avec de l'expérience et pas trop cher, résume Pierre Lamblin. Faute de le trouver, les ajustements se font souvent sur l'expérience, ce qui profite davantage aux jeunes." Selon une étude de l'Apec, 8 cadres sur 10 ayant négocié leur salaire en février 2023 se déclarent satisfaits de l'issue de la négociation, d'autant que 65 % ont obtenu le salaire demandé ou un salaire supérieur.