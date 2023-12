5 000 euros par mois : c'est le salaire minimum de cette célèbre enseigne qui recrute en Suisse

Un coup de pouce en réponse à l'inflation en Suisse qui ne s'arrête pas là. Package de prime et abonnement téléphonique gratuit sont aussi au rendez-vous.

La Suisse, reconnue comme l'un des pays les plus riches et prospères d'Europe, offre un niveau de vie envié dans le monde entier. Cette réputation repose en grande partie sur les salaires élevés pratiqués dans le pays, une caractéristique qui la distingue nettement de ses voisins européens, notamment la France.

Le salaire minimum en Suisse atteint en effet environ 4 000 francs suisses mensuels, soit près de 4 250 euros. Cette somme est presque trois fois supérieure au salaire minimum en France, fixé actuellement à 1 554,58 euros brut par mois pour un emploi à temps plein. Mieux, le salaire mensuel brut médian suisse s'élève 6 665 francs suisses, soit 7050 euros (oui vous avez bien lu). Pour rappel, le salaire médian signifie que 50 % des salariés gagnent moins que cette somme et que l'autre moitié gagne plus. En France, ce salaire médian s'établit à 2 130 euros selon l'Insee, soit près de 5000 euros de moins qu'en Suisse… Cette différence marquée s'explique non seulement par le coût de la vie plus élevé en Suisse, mais aussi par la volonté du gouvernement suisse de garantir un niveau de vie décent à ses citoyens.

Malgré ce contexte, une actualité a de quoi surprendre. Aldi, la célèbre chaîne de distribution en Suisse, vient d'annoncer une augmentation du salaire minimum pour ses employés. Dès 2024, Aldi fixera ce salaire à 4 700 francs suisses par mois, équivalant à environ 4 970 euros. Cette décision répond à l'augmentation de l'inflation en Suisse, qui a fait grimper le coût de la vie pour les résidents. En plus de la hausse du salaire minimum, les salariés recevront une gratification supplémentaire sous la forme de primes et d'un bon d'achat. Et pour que le tableau soit complet, tous les apprentis employés par l'enseigne pourront bénéficier d'un abonnement gratuit pour leur téléphone portable.

A noter que l'augmentation du salaire minimum de 1% permet à l'enseigne de devenir celle qui propose le salaire minimum le plus élevé du pays. Car si l'initiative d'Aldi vise à assurer que ses employés puissent maintenir un niveau de vie confortable malgré la hausse des prix, elle est également stratégique pour attirer et retenir les talents, renforçant ainsi la réputation d'Aldi en tant qu'employeur responsable. Actuellement, l'enseigne recherche près de 300 nouveaux collaborateurs, selon son site Internet.

Fondée en Allemagne en 1946, Aldi s'est imposée comme l'une des chaînes de supermarchés les plus importantes au monde. La marque est connue pour sa considération envers ses employés, avec diverses initiatives visant à améliorer leur bien-être. L'augmentation du salaire minimum en Suisse est un exemple récent de cet engagement.