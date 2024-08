Ces salaires du public augmentent pour recruter plus facilement et fidéliser

Les avantages propres à la fonction publique font souvent débat, pourtant ce secteur n'attire plus autant qu'avant. Pour remédier à ce problème, l'Etat a dû revoir la grille salariale de toute une filière.

Si le secteur public est réputé pour ses avantages réservés aux employés, ces derniers ne suffisent pas toujours à attirer les candidats à l'embauche. En effet, certains domaines peinent à recruter, et pour un d'entre eux, l'Etat a décidé de revoir les salaires afin de faciliter les embauches mais aussi de fidéliser les profils recherchés.

Sécurité de l'emploi, opportunités de formation et d'évolution, grille de rémunération qui limite les inégalités salariales, sens de l'intérêt général… sont autant de facteurs qui peuvent encourager à postuler dans la fonction publique. Plus en détail, on pourrait également évoquer un seul jour de carence en cas d'arrêt maladie (contre 3 dans le privé), ou encore un calcul de la pension retraite plutôt avantageux, qui se base sur les 6 derniers mois de salaire alors qu'il se base sur les 25 dernières années de salaire dans le privé.

Pour autant, certains secteurs du public peinent à recruter comme ceux de la santé et de l'éducation. Il semble qu'ils ne soient pas assez valorisés pour compenser des conditions de travail souvent difficiles. La concurrence avec le privé est réelle, il n'est pas rare que des soignants et des enseignants quittent le public pour le privé et obtiennent une meilleure rémunération. Autre exemple auquel on pense peut-être moins : le secteur du numérique qui englobe un large éventail de métiers essentiels au bon fonctionnement et à la modernisation des services de l'État.

Pour répondre à cet enjeu crucial, l'État a initié en 2019 un référentiel de rémunération mis à jour en janvier 2024. Une circulaire établit désormais des fourchettes de rémunération pour 55 métiers du numérique au sein de la fonction publique. Technicien de maintenance, technicien de réseau, testeur, développeur, data scientist, Ingénieur Cloud, Ingénieur DevOps ou encore directeur des systèmes d'information, figurent parmi la liste des métiers revalorisés pour mieux s'adapter aux salaires pratiqués dans le privé.

A chaque fois, la grille indique la rémunération brute annuelle avec une fourchette basse et haute qui dépend de l'expérience de l'employé. On peut par exemple y lire qu'un développeur avec moins de 5 ans d'expérience, gagne entre 44 200 euros (fourchette basse) et 57 200 euros (fourchette haute). Or, plusieurs sites spécialisés dans le numérique ou la recherche d'emploi indiquent un salaire médian pour un développeur junior plutôt aux alentours de 35 000 euros. Une information que plusieurs offres consultables sur le site de France Travail tendent à confirmer. Un data analyst aura une rémunération supérieure dès le début de sa carrière avec une fourchette basse à 45 100 euros et haute avec 58 300 euros. Pour un poste de data manager, le salaire indiqué à partir de 10 ans d'expérience, le salaire commence à 93 500 euros (fourchette basse). Après 20 d'expérience, il peut atteindre 154 000 euros par an (fourchette haute).

La circulaire n°6434-SG du 3 janvier 2024 qui comprend l'intégralité de la grille salariale est accessible en ligne sur le site Numerique.gouv.fr. Au-delà de la revalorisation salariale, la circulaire encourage le recours aux contrats à durée indéterminée (CDI), y compris pour les premières embauches, afin de renforcer l'attractivité de la filière numérique de l'État.