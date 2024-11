30 000 euros par mois et des domestiques : ce médecin révèle combien l'Arabie saoudite lui propose pour s'installer

Salaires mirobolants et avantages exceptionnels. Des médecins français reçoivent des propositions qui défient l'imagination. Derrière ces offres se cache une stratégie bien huilée de certains pays étrangers.

28 500 euros net mensuel, un logement, 4 700 euros de bonus pour chaque enfant, des employés de maison et un emploi pour la conjointe. Cette offre, qui ferait rêver plus d'un professionnel, n'est pas une fiction mais bien une proposition concrète reçue récemment par Antoine Julienne, un médecin français de 36 ans.

"C'est la meilleure offre que j'ai reçue", confie ce jeune praticien qui croule sous les sollicitations. Sur le réseau social professionnel LinkedIn, les messages s'accumulent au point qu'il ne prend plus le temps de tous les ouvrir. Une situation qui illustre l'attractivité grandissante des médecins français à l'étranger.

Le parcours d'Antoine Julienne explique cet engouement. Formé à l'université de Bordeaux puis à la Sorbonne, il s'est spécialisé en chirurgie esthétique, une discipline particulièrement prisée à l'international. "Nous ne sommes pas nombreux dans la discipline en France. En 2024, il n'y a eu que 25 chirurgiens qui sont sortis de formations", explique-t-il.

Cette formation française, réputée pour son excellence et son aspect professionnalisant, séduit particulièrement les établissements étrangers. "En sortant de formation, on a déjà beaucoup d'expériences", souligne le chirurgien. Les cliniques du Golfe Persique, notamment à Dubaï et en Arabie Saoudite, ciblent particulièrement les jeunes praticiens, plus enclins à la mobilité internationale que leurs aînés déjà établis.

Cette stratégie de recrutement s'inscrit dans une dynamique plus large de développement du tourisme médical dans la région. Alors que la Turquie s'est fait une réputation dans les greffes capillaires auprès des Français, les pays du Golfe sont devenus eux aussi des destinations médicales.

La médecine esthétique occupe une place de choix dans cette stratégie. La Clinique des Champs-Élysées, établissement parisien prestigieux, l'a bien compris en ouvrant récemment une antenne à Dubaï pour capter cette clientèle croissante d'influenceurs et de personnes en quête de soins esthétiques haut de gamme.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2023, Dubaï a accueilli 691 000 touristes médicaux, générant des revenus dépassant les 250 millions d'euros en soins médicaux. En plus de la chirurgie esthétique, la dentisterie, la dermatologie et la gynécologie attirent aussi énormément. Ces visiteurs, dont 58% sont des femmes, proviennent principalement d'Asie, des pays du Golfe et d'Europe.

Malgré ces propositions alléchantes, Antoine Julienne reste pour l'instant prudent. "Les offres sont intéressantes, mais pas encore suffisamment pour me faire quitter la France", confie-t-il. Une position qui pourrait évoluer si les conditions proposées continuent de s'améliorer, comme le laisse présager la concurrence croissante entre les établissements du Golfe pour attirer les meilleurs talents médicaux européens.