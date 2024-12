Votre conjoint est radin s'il dépense moins que cette somme pour votre cadeau de Noël

En fonction de son salaire mensuel net et du budget qu'il consacre à votre cadeau de Noël, ChatGPT détermine si votre conjoint souffre d'avarice.

Noël approche et votre conjoint n'a pas encore acheté votre cadeau ? Peut-être hésite-t-il sur la somme à débourser ? Heureusement, ChatGPT peut l'aider à ne pas passer pour l'oncle Picsou. En effet, selon le budget alloué à votre cadeau de Noël, le célèbre chatbot d'OpenAI détermine si votre conjoint est radin. Son salaire mensuel net est pris en compte.

Salaire mensuel net (en euros) En dessous de quel budget votre conjoint est radin (en euros) 500-1000 24 1000-1500 48 1500-2000 60 2000-2500 90 2500-3000 120 3000-3500 150 3500-4000 180 +4000 360

Selon ChatGPT, une personne qui gagne entre 1000 et 1500 euros par mois est radine dès lors qu'elle consacre moins de 48 euros au cadeau de son conjoint. Pour une personne qui possède un salaire mensuel net entre 1500 et 2000 euros, le seuil d'avarice se situe à 60 euros. Dès lors qu'on gagne plus de 4000 euros par mois, il faut dépenser au moins 360 euros pour ne pas passer pour quelqu'un qui a des oursins dans les poches,

Une fois Noël passé, si votre conjoint vous a offert une paire de chaussettes en solde ou un mug chiné dans une brocante, vous pouvez lui partager cet article. Histoire de lui transmettre message (pas très) subtil.