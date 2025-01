Voici ce que vous pouvez demander lors de votre entretien annuel si on vous refuse une augmentation

Même si vous rêvez d'une hausse de salaire, prévoir un plan B ne coûte rien et vous évitera peut-être de ressortir bredouille. Voici ce que vous pouvez négocier.

Vous avez rempli vos objectifs et vous estimez que vous avez droit à une augmentation ? L'entretien d'évaluation annuel, rituel du début d'année dans toutes les entreprises de France, est sans doute l'occasion que vous attendez pour aborder ce sujet sensible avec votre patron. Malgré tous vos efforts, il est malheureusement possible que celui-ci refuse en invoquant des raisons économiques et budgétaires. "Désolé, ce n'est pas de votre faute, mais non"...

mais ne baissez pas si vite les bras. Si l'augmentation salariale est la demande la plus commune, vous avez une opportunité en or de négocier autre chose. D'autant plus si votre patron reconnait votre valeur et admet que son refus de vous augmenter est du à des causes extérieures. Profitez-en pour obtenir un autre avantage : après tout, à en croire un sondage de l'Ifop, près de deux salariés sur trois préfèrent désormais un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle à une hausse de salaire.

Ce tête-à-tête avec votre N+1 est donc une occasion de négocier vos conditions de travail : pour plus de flexibilité, vous pouvez par exemple demander quelques jours de télétravail supplémentaires. Certaines entreprises seront également ouvertes à un aménagement de vos horaires afin de mieux coller à votre rythme de vie, voire à un passage à temps partiel, si votre activité le permet.

Vous pouvez aussi mettre sur la table un projet de formation, afin de gagner en compétences, ou encore une envie de redéfinir le cadre de votre poste pour y inclure de nouvelles prérogatives : de quoi apporter du crédit à votre prochaine demande d'augmentation salariale dans quelques mois.

Peut-on négocier des jours de congés supplémentaires ? Cette requête est en revanche plus délicate : conformément au Code du travail, la devise "à travail égal, salaire égal" englobe théoriquement les congés payés. Difficile, donc, pour votre patron, de vous en accorder davantage qu'à vos collègues et de déroger à ce que prévoit la convention collective.

A noter, toutefois, que certaines conventions et certains accords d'entreprise prévoient une hausse du nombre de jours de congés payés en fonction de l'âge ou encore de l'ancienneté. Par ailleurs, vous pouvez toujours saisir l'occasion pour négocier des congés sans soldes ou congés sabbatiques, afin de vous offrir du temps pour des projets personnels.

Faute d'augmentation de salaire, vous pouvez enfin tenter de réclamer une prime, en faisant valoir, par exemple, votre ancienneté dans l'entreprise, ou encore votre engagement sur un projet ponctuel.

Dans tous les cas, il est incontournable de vous être bien renseignés, notamment sur ce que permet votre convention collective, avant de vous rendre à votre entretien. Même si vous comptez très fort sur une augmentation, prévoyez toujours un plan B : cela montrera votre détermination à votre patron et pourra vous éviter de sortir totalement bredouille.