Déconfinement : à quelle date espérer une sortie de confinement ?

[DECONFINEMENT] Le déconfinement sera-t-il prolongé au-delà du 1er décembre ? Les fêtes de fin d'année pourront-elles se dérouler quasi normalement ? Tout ce qu'on sait jusqu'à présent sur la sortie du confinement.

Le 28 octobre dernier, le président de la République a annoncé un reconfinement généralisé à compter du lendemain à minuit et ce jusqu'au 1er décembre 2020 au moins. Le début du déconfinement n'aura donc pas lieu avant le 2 décembre, même si le chef de l'Etat a précisé que certains commerces, parmi ceux fermés pendant le confinement, pourraient rouvrir avant, si la situation s'améliorait suffisamment d'ici le 12 novembre, date à laquelle elle devait être réévaluée.

Des fêtes de fin d'année en petit comité, a prévenu Olivier Véran

Aucune date n'est pour l'instant assurée pour le déconfinement. Pour mémoire, au printemps dernier, la date du déconfinement avait été annoncée deux semaines avant son entrée en vigueur. Si on sait que le confinement actuel est prévu au moins jusqu'au 1er décembre, beaucoup d'intervenants estiment qu'il pourrait durer au moins six semaines, voire huit ou même douze. Selon les informations de France Inter, un confinement a par exemple été envisagé jusqu'au 5 janvier 2021, et s'il n'a pas été retenu pour l'instant, l'exécutif n'écarte pas cette hypothèse. Dans tous les cas, le ministre de la Santé a prévenu que les fêtes de fin d'année se dérouleraient probablement en petit comité, et le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy prédit un confinement d'un mois suivi d'un couvre-feu jusqu'au mois de janvier.

Par ailleurs, dans son dernier avis publié le 30 octobre 2020, le conseil scientifique envisage une fin de deuxième vague vers le début de l'année 2021, mais suivie de plusieurs vagues successives de Covid-19, conduisant à un processus de "stop and go". C'est-à-dire d'alternances de périodes de confinement, ou en tous cas de restrictions fortes, et d'assouplissement / déconfinement plus ou moins longues. Il réitère également les propos de son président, plaidant pour un couvre-feu sanitaire au sortir du confinement. Selon l'instance, cette situation pourrait perdurer en l'absence de traitement ou de vaccin. Le conseil scientifique se pose cependant la question : "Est-ce possible sur le long terme? Les Français accepteront-ils une telle stratégie, est-ce viable économiquement ? Les questions sont posées et n'ont pas de réponses à ce jour".

En attendant une hypothétique date de déconfinement, plusieurs ministres ont évoqué différentes possibilités. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a ainsi indiqué que "le déconfinement sera accompagné d'une augmentation de l'offre de transport", sans donner de date précise. A l'heure actuelle, l'offre de transport de la SNCF s'établit à 30% de l'offre habituelle.

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a dit souhaiter un déconfinement avant Noël, sans pouvoir s'y engager. "Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on sait qu'on aura l'application des gestes barrières pour Noël et qu'ainsi, Noël est un peu spécial de ce point de vue-là", a-t-il affirmé. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a de son côté confirmé que les Français ne pourraient pas vivre un Noël habituel. Mais "nous ne voulons pas d'un Noël en visio. Nous voulons que les Français puissent fêter Noël le plus normalement possible ", a-t-il assuré.

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dit espérer la réouverture des commerces, notamment les magasins de jouet, avant Noël, "afin d'écouler le plus possible les stocks. Il plaide également pour "l'extension des amplitudes horaires, pour qu'ils puissent accueillir plus longtemps sur une journée leurs clients, et beaucoup de souplesse sur les dimanches jusqu'à Noël".