Déconfinement : le 11 mai repoussé ? Réponse à 16h ce jeudi

[DECONFINEMENT 11 MAI] La levée des mesures de confinement doit intervenir ce lundi 11 mai. Mais l'exécutif a prévenu : le déconfinement pourra être repoussé ou rendu plus stricte selon l'évolution de la situation épidémiologique par région.

[Mise à jour du mercredi 6 mai 2020 à 18h08] Le Premier ministre l'a annoncé cet après-midi : son dernier point d'étape sur le déconfinement le 11 mai prévu ce jeudi 7 mai aura lieu à 16h. Il sera accompagné par plusieurs membres du gouvernement : Elisabeth Borne (Transition Ecologique), Olivier Véran (Santé), Christophe Castaner (Intérieur), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail) et Jean-Michel Blanquer (Education).

La levée des mesures de confinement, mises en place à la mi-mars en France pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, doit intervenir à compter de ce lundi 11 mai, comme l'a annoncé le président de la République le 13 avril dernier. Il s'agit d'une première phase, qui durera jusqu'au 2 juin, avec la ré-ouverture progressive de certains établissements ou lieux accueillant le public. Si l'épidémie ne reprend pas du poil de la bête, une deuxième phase sera mise en œuvre jusqu'à l'été.

Mais le début du déconfinement le 11 mai ne pourra avoir lieu que si les conditions le permettent, n'a cessé de marteler l'exécutif depuis cette annonce. Aussi, chaque jour depuis le 30 avril dernier, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon présente un bilan épidémiologique qui permet de cibler les départements et zones où des mesures de déconfinement plus strictes devront s'appliquer. Celui de ce jeudi 7 mai sera celui sur lequel s'appuiera le gouvernement pour décider des modalités de déconfinement. En attendant la carte du déconfinement définitive, les informations ci-dessous restent d'actualité.

Le déconfinement, annoncé à partir du 11 mai par Emmanuel Macron en avril dernier, pourrait être repoussé en cas de relâchement. Le ministre de la Santé Olivier Véran a prévenu lui-même les Français dans une interview au Parisien ce samedi 2 mai : "Si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé, la date de levée du confinement pourrait être remise en question et appréciée selon les départements". Tout va dépendre du point sanitaire de Jérôme Salomon ce jeudi 7 mai, qui reviendra sur l'évolution de la situation épidémiologique.

La déconfinement interviendra à partir du 11 mai en fonction d'indicateurs médicaux dans les différentes régions. La décision sera prise ce jeudi 7 mai de maintenir ou non cette date. Si les indicateurs épidémiologiques sont mauvais, le déconfinement le 11 mai sera plus strict, voire carrément repoussé. Le plan de déconfinement ne sera donc pas le même dans tous les territoires de France. En fonction du nombre de porteurs coronavirus recensés, du taux d'occupation des services hospitaliers et des capacités de tests, des spécificités locales seront mises en place.

La carte définitive du déconfinement sera dévoilée ce jeudi 7 mai. Dans les départements en vert, peu impactés par l'épidémie, le déconfinement pourra intervenir comme prévu à partir du lundi 11 mai. Dans ceux qui apparaissent en rouge, en revanche, le déconfinement sera reporté ou des mesures plus strictes seront mises en œuvre. Trois critères devaient être utilisés pour déterminer la couleur des départements, laquelle restera rouge dès lors qu'un seul d'entre eux n'est pas validé :

Le taux de circulation du virus

Les capacités hospitalières en réanimation

La capacité locale de tests de détection des porteurs du virus.

Depuis le 30 avril dernier, le gouvernement ne communique que sur deux des trois critères énoncés ci-dessus, à savoir le taux de circulation du virus et les capacités hospitalières en réanimation. Le troisième critère devait être pris en compte d'ici cette semaine, avait pourtant annoncé Jérôme Salomon.

Chacun de ces deux critères fait l'objet d'une carte, actualisée chaque jour, et sur laquelle les départements apparaissent en vert, orange ou en rouge. Une troisième carte, synthétisant les deux premières, est également publiée. Ci-dessous, la dernière carte du déconfinement.

Liste des départements en rouge dans la carte du déconfinement en date du 5 mai 2020 :

Ardennes

Aube

Bas-Rhin

Côte-d'Or

Doubs

Essonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haut-Rhin

Hauts-de-Seine

Jura

Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Nièvre

Paris

Saône-et-Loire

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Territoire de Belfort

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Vosges

Yonne

Yvelines.

A partir du 11 mai 2020, l'attestation de déplacement ne sera plus nécessaire pour les trajets jusqu'à 100 kilomètres du domicile. Au-delà de cette distance, les déplacements ne seront possibles que pour un "motif professionnel ou familial impérieux". Les critères pour évaluer le caractère impérieux d'un déplacement pour motif professionnel ou familial n'ont toutefois pas encore été précisés.

Fermés depuis le 16 mars dernier, les écoles et établissements scolaires réouvriront progressivement, à partir du 11 mai 2020 pour les écoles maternelles et élémentaires et à partir du 18 mai 2020 pour les établissements du secondaire. Le retour à l'école se fera toutefois "sur la base du volontariat", a annoncé le gouvernement. Les parents souhaitant continuer de garder leurs enfants à la maison alors que leur école a réouvert pourront bénéficier du chômage partiel. Du moins au cours de la première phase du déconfinement, c'est-à-dire du 11 mai au 2 juin. A compter du 2 juin, les parents ne pourront plus bénéficier du chômage partiel, sauf si l'école de leur enfant est encore fermée et qu'ils ne disposent pas de mode de garde alternatif.