Masque obligatoire : à Paris et en petite couronne dès ce vendredi 28

[MASQUE OBLIGATOIRE] En magasin ? Au bureau ? Au cinéma ? A partir de quel âge ? Paris, Rennes… Les villes qui rendent le port du masque obligatoire en dehors des lieux clos se multiplient. Découvrez si vous êtes concerné.

[Mise à jour du jeudi 27 août 2020 à 17h32] Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé ce matin en conférence de presse : le port du masque devient obligatoire dans toutes les rues de la capitale, et non plus seulement dans certaines zones, comme c'était le cas jusque-là. Applicable à compter de ce vendredi 28 août à 8 heures, la systématisation du port du masque s'applique à "tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non", peut-on lire dans un communiqué de presse de la préfecture de Paris. Les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteur (voitures, camionnettes et poids lourds pour les professionnels) ne sont pas concernés par cette mesure. L'obligation de porter le masque dans la rue concerne également la petite couronne parisienne, c'est-à-dire les communes situées dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, le masque devient peu à peu obligatoire dans les lieux clos partagés, comme les magasins, les cinémas ou les open spaces en entreprise. Son port est également désormais systématisé dans plusieurs villes.

Le port du masque devient obligatoire dans les magasins en France à compter du lundi 20 août 2020. Auparavant, il ne s'agissait que d'une simple recommandation.

Cliquez ici pour télécharger l'affiche mise en ligne par le ministère de la Santé mentionnant l'obligation de porter le masque.

Le port du masque est obligatoire en entreprise à compter du 1er septembre 2020. L'obligation de porter le masque au bureau constitue l'une des mesures du nouveau protocole sanitaire en entreprise applicable à compter du 1er septembre.

Les open space sont concernés par la systématisation du port du masque à compter du 1er septembre 2020. De manière générale, tous les espaces clos et partagés de l'entreprise sont concernés par cette obligation. Outre les open space, c'est le cas des salles de réunion, couloirs, vestiaires ou encore bureaux partagés par plusieurs personnes.

Seuls les bureaux individuels ou bien ceux dans lesquels une seule personne est présente ne sont pas concernés par l'obligation du port du masque à compter du 1er septembre 2020.

Le port du masque dans les rues de Paris est obligatoire à compter du vendredi 28 août. D'après le communiqué de presse de la préfecture de police, le port obligatoire du masque concerne la ville de Paris mais également la petite couronne, à savoir : la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Concrètement, le port du masque est obligatoire pour "tous les piétons circulant dans les espaces publics, les utilisateurs de vélos, deux-roues, trottinettes et autres engins de mobilité personnels, motorisés ou non. Les usagers circulant à l'intérieur des véhicules à moteur (voitures des particuliers, camionnettes ou poids lourds des professionnels) seront dispensés de cette obligation."

Le port du masque est obligatoire dans le centre-ville de Rennes à partir du 8 août 2020. Cliquez ici pour visualiser la carte des zones de Rennes dans lesquelles le port du masque est obligatoire.

Jean Castex a annoncé ce mercredi 26 août 2020 que le port du masque serait désormais obligatoire au cinéma et pendant toute la durée de la séance.

A l'école, dans les transports et dans tous les lieux clos, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. En dessous de cet âge, le port du masque est possible, mais pas obligatoire. A noter toutefois qu'en dessous de 2 ans, la Direction générale de la santé (DGS) estime qu'il existe un risque de difficulté respiratoire voire d'étouffement. Certains médecins déconseillent même le port du masque en dessous de 6 ans.