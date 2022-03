Masque obligatoire : restaurant, cinéma... C'est bientôt fini

[MASQUE OBLIGATOIRE] A compter du lundi 14 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur, à l'exception de quelques lieux.

Sommaire Extérieur

Entreprise

Loisirs

[Mise à jour du lundi 7 mars 2022 à 08h19] Vous allez bientôt pouvoir souffler. Le port du masque ne sera plus obligatoire à compter du 14 mars en intérieur, à l'exception des transports collectifs. Est-ce à dire que vous ne serez plus tenu de porter votre masque en entreprise ? Pas si sûr. "Les employeurs ont l'obligation par le code du travail de prendre des mesures pour protéger la santé physique et morale des salariés, a rappelé Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail, auprès de Capital. Certains employeurs peuvent, soit suivre à 100% les recommandations gouvernementales, soit être plus prudents. Ce que je leur conseille, d'autant plus qu'on a déjà vu le gouvernement affirmer que le port du masque était inutile en 2020." Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal (bars, restaurants, cinémas, musées...) depuis le 28 février. Il avait toutefois été maintenu dans les transports et dans les lieux qui ne sont pas soumis au pass vaccinal (hôpitaux, administrations, services publics, magasins, bureaux...). Le masque est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février.

Non. Depuis le 2 février, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. En début d'année, plusieurs préfets avaient été amenés à imposer le port du masque compte tenu de la recrudescence épidémique. L'épidémie de coronavirus ralentissant ces derniers jours, il avait été décidé d'abandonner cette obligation.

Où le masque est-il obligatoire ?

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, le masque est peu à peu devenu obligatoire dans les lieux clos partagés, comme les magasins, les cinémas ou les open spaces en entreprise. Depuis le 28 février, il n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal (restaurants, cinémas, musées...). A compter du 14 mars, le port du masque ne sera plus requis en intérieur. Il pourra toutefois être imposé par les responsables des établissements si nécessaire.

Le port du masque est obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. L'obligation de porter le masque au bureau constitue l'une des mesures des différentes versions du protocole sanitaire en entreprise. Le masque reste obligatoire même si tous les salariés de l'entreprise sont vaccinés. Il peut être retiré temporairement pour boire et manger. A compter du 14 mars, le masque ne sera, en théorie, plus obligatoire, sous réserve que l'employeur donne son accord.

Jean Castex a annoncé mercredi 26 août 2020 que le port du masque est obligatoire au cinéma et pendant toute la durée de la séance. Lors de l'extension du passe sanitaire aux cinémas le 21 juillet 2021, il n'était plus obligatoire de porter un masque dans ces établissements. Les préfets ou les exploitants pouvaient cependant décider de conserver cette obligation, ce qu'avaient décidé un certain nombre de chaines de cinéma. Mais depuis le 26 novembre 2021, le port du masque était à nouveau imposé. Depuis le 3 janvier 2022, il était strictement interdit de boire et de manger dans les cinémas, afin d'empêcher le retrait même temporaire du masque. Cependant, la consommation a repris depuis le 16 février. Depuis le 28 février, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au passe vaccinal. Cela inclut donc les cinémas.