"Discours de Macron : que pourrait-il annoncer ce 31 mars ?"

[ANNONCE MACRON] Plusieurs sources proches de l'exécutif ont laissé entendre dans la presse que le président de la République pourrait se livrer à une nouvelle allocution dès mercredi. Nouveau tour de vis à l'horizon ?

Troisième vague. C'est en ces termes que Jean Castex a qualifié la situation sanitaire lors de sa dernière conférence de presse le 18 mars dernier. Et c'est dans ce contexte que le président de la République envisage de prendre la parole, dès cette semaine ou la semaine suivante, selon BFMTV. D'après les informations du service politique de franceinfo, c'est pour cette semaine : "Emmanuel Macron envisage de s'exprimer dès mercredi 31 mars au soir". Si la situation se détériore "dans les prochains jours et semaines", de "nouvelles mesures [seront] à prendre, tous ensemble" et "sans tabou", a lui-même lâché le chef de l'Etat ce jeudi 25 mars, en marge du Conseil européen.

"Emmanuel Macron pourrait annoncer la fermeture des écoles, entraînant le basculement massif des Français dans le télétravail"

Que faut-il attendre d'une nouvelle allocution d'Emmanuel Macron ? Un durcissement des restrictions sanitaires dans les départements déjà reconfinés et où la situation continue de s'aggraver pourrait être à l'ordre du jour. Car si elle commence à s'améliorer dans les Alpes-Maritimes, qui avaient été placées en confinement le week-end il y a plusieurs semaines, avant de basculer en confinement semaine comprise à compter du 20 mars, l'épidémie continue de gagner du terrain en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. D'ici quinze jours, "Nous serons contraints de faire un tri des patients", ont alerté 41 médecins de l'APHP dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche ce 28 mars.

Quels leviers le président de la République pourrait-il actionner dans ces territoires, dans lesquels, en plus du couvre-feu, les déplacements sont limités de 6 heures à 19 heures ? Les propos tenus par un conseiller de l'exécutif et rapportés par Le Parisien ce vendredi 26 mars donnent une idée. "Emmanuel Macron pourrait annoncer la fermeture des écoles, entraînant le basculement massif des Français dans le télétravail. Tout dépendra en réalité des résultats du début de semaine", a déclaré cette "source en haut lieu", qui a également avancé la date de ce mercredi 31 mars pour une allocution du chef de l'Etat. Profiter des vacances de Pâques pour fermer les établissements scolaires partout en France, trois ou quatre semaines au total, est une hypothèse de travail, relaie Franceinfo. "Si nous ne prenons aucune mesure, le risque c'est que les écoles ferment toutes seules", relève un ministre cité par nos confrères. Rappelons que depuis ce lundi, la fermeture d'une classe intervient dès la détection d'un premier cas Covid et non plus au bout de trois dans les écoles, collèges et lycées.

Un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi 31 mars

Vers un confinement strict en Ile-de-France et dans d'autres territoires où la situation sanitaire s'aggrave ? "Pour avoir gros impact, vite, il ne reste plus 50 000 options", a reconnu un "macroniste de poids", auprès de BFMTV. Quelles qu'elles soient, les décisions seront prises ce mercredi 31 mars, lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire. En Ile-de-France ce lundi, le taux d'occupation des lits de réanimation s'élevait à 129,38%, avec 1 484 cas Covid en réanimation. Le taux d'incidence atteint quant à lui 640,7 cas pour 100 000 patients, soit un niveau largement supérieur au seuil d'alerte maximale fixé à 250.