Discours d'Olivier Véran : à quoi s'attendre ?

Tandis que la campagne de vaccination se poursuit, le ministre de la Santé tiendra une nouvelle conférence de presse sur l'évolution de la situation sanitaire ce jeudi 18 février à 18 heures.

Comme chaque semaine, Olivier Véran tiendra aujourd'hui à 18 heures une conférence de presse sur l'évolution de la situation sanitaire. Le ministre de la Santé fera le point sur la stratégie vaccinale mais ne devrait pas annoncer de nouvelles mesures restrictives.

"La situation est si fragile qu'un rien peut la faire basculer"

A l'issue du Conseil des ministres hier, lui-même précédé d'un conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a appelé à la prudence : "La situation est si fragile qu'un rien peut la faire basculer". Les derniers chiffres de Santé Publique France annoncent plus de 25 000 contaminations en 24 heures Malgré des courbes assez stables, le porte-parole a insisté sur l'importance "d'éviter tout relâchement" tandis que la "pression sanitaire sur l'hôpital reste extrêmement forte" et a assuré que le gouvernement prenait "des mesures rapides, proportionnées, adaptées à la situation."

L'appel du gouvernement à la prudence intervient dans un climat d'inquiétude face à la circulation en hausse des variants, qui a pour effet de diminuer l'efficacité des campagnes de vaccination. Une étude publiée hier par des chercheurs écossais révèle l'apparition d'un nouveau variant, baptisé "B.1.525" et qui aurait développé la même mutation que les variants sud-africain et brésilien.

Concernant la campagne de vaccination dans l'Hexagone, plus de 2,3 millions de personnes auraient reçu à ce jour au moins une dose de vaccin d'après Santé Publique France. Invité ce matin au micro d'Europe 1, l'immunologue Alain Fischer a voulu rassurer sur l'efficacité du vaccin mis au point par AstraZeneca, le décrivant comme "excellent", ajoutant que "ce n'est pas un vaccin de seconde zone." Ce vaccin pourra être administré à partir du 25 février par les médecins de ville sur les 50-64 ans qui présentent des comorbidités, comme l'obésité, le diabète ou les maladies respiratoires. Le vaccin d'AstraZeneca n'ayant pas encore été testé chez les plus de 65 ans, il ne leur sera pas proposé pour l'instant, mais le responsable de la stratégie vaccinale a assuré que les 65-74 ans "devraient pouvoir commencer à être vaccinés début avril", en fonction des quantités disponibles des vaccins de Pfizer et Moderna, et en comptant sur l'arrivée du vaccin Janssen.