"Confinement en Ile-de-France : quelles mesures de restriction ?"

[CONFINEMENT PARIS] "Le moment est venu pour envisager des dispositions", a déclaré Jean Castex. Un conseil de défense sanitaire est organisé ce mercredi 17 mars, au cours duquel le président de la République prendra sa décision.

[Article mis à jour le mercredi 17 mars 2021 à 11h32] Le sort de l'Ile-de-France devrait être scellé ce mercredi 17 mars, jour de conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Confinement ou non de Paris et sa région ? Et si confinement, confinement semaine comprise ou seulement le week-end ? Le président de la République tranchera. Emmanuel Macron a multiplié les échanges mardi, consultant tour à tour le conseil scientifique et les responsables de services de réanimation dans plusieurs régions sous tension. "Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne", a déjà lancé le Premier ministre mardi au micro de BFMTV.

La situation épidémiologique continue de se dégrader en Ile-de-France. A 391 ce dimanche, le taux d'incidence a franchi le cap des 400 cas positifs pour 1 000 habitants ce lundi, seuil qu'a retenu le gouvernement pour décider des confinements locaux dans l'agglomération de Dunkerque (Nord), une partie des Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais. Le taux d'incidence global sur la région s'élèvait même à 418/100 000 lundi. "La grosse difficulté pour l'Ile-de-France, c'est qu'on ne peut pas prendre un département isolement parce qu'il y a beaucoup de flux. […] On est obligé de considérer l'Ile-de-France globalement", avait expliqué le Premier ministre lors d'une interview sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne ce dimanche 14 mars. Dans le détail en effet, cinq départements franciliens sur huit affichent un taux d'incidence supérieur ou égal à 400/100 000 au 13 mars 2021 : la Seine-et-Marne (436,5), le Val-d'Oise (496), le Val-de-Marne (458,9), la Seine-Saint-Denis (499,3), et, désormais, l'Essonne (400,4). Paris s'en approche dangereusement, avec 397,8 cas positifs pour 100 000 habitants. Des chiffres en hausse dans tous les territoires cités.

Le nombre de patients en réanimation en Ile-de-France inquiète également : il s'élève à 1 164 patients ce mardi, contre 1 136 le 12 novembre dernier, au pic de la deuxième vague, et le taux d'occupation y est de 101%. A Paris aussi, le plus haut de l'hiver dernier est dépassé, avec 333 malades du coronavirus en réanimation ce lundi, soit 21 de plus qu'à la mi-novembre, et un taux d'occupation des lits par des malades du Covid de 88,3%.

"Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, sans doute, de nouvelles décisions. Et nous aurons encore à en prendre", a répondu ce lundi Emmanuel Macron, en déplacement à Montauban, interrogé sur l'hypothèse d'un confinement en Ile-de-France. "S'il faut confiner, on le fera, en sachant que c'est une mesure difficile pour les Français", a prévenu ce dimanche Jérôme Salomon, interrogé par BFMTV.

La présidente de la région, Valérie Pécresse, a pour sa part estimé ce lundi sur France 2 que l'Ile-de-France était "en sursis" face à l'hypothèse d'un reconfinement, en raison d'une "troisième vague très violente" du Covid.

"Ça ne suffira pas", a lancé sur RTL ce dimanche Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP, à propos des évacuations de patients franciliens vers d'autres régions qui ont débuté ce week-end. "Il faut ralentir la circulation du virus. Aujourd'hui nous commençons à chercher les lits, jour après jour c'est l'angoisse pour chercher de la place", a-t-il déclaré. La situation "n'est pas encore hors de contrôle, mais elle va l'être", a renchéri ce lundi 15 mars Bruno Riou, directeur de crise de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), sur France Inter. "J'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée, je n'ai pas la même analyse. Pour moi, c'est une semaine perdue", a-t-il ajouté. Six patients par jour seront évacués par voie aérienne à partir de ce lundi 15 mars, avant la mise en circulation de TGV médicalisés à la fin de la semaine.

Se pose la question de l'ampleur du reconfinement : partiel ou total. "Je ne crois pas à ce débat de savoir s'il faut reconfiner une partie de la semaine ou le week-end. S'il faut reconfiner, je crains que ce soit un confinement strict auquel on doive se préparer", a mis en garde Aurore Bergé, la présidente déléguée des députés En marche ! sur Radio J. Raison pour laquelle, a-t-elle ajouté, le confinement doit rester le recours ultime. "Et, je l'espère, pas un confinement qui ressemblerait au tout premier, c'est-à-dire un confinement qui permette que nos enfants notamment puissent continuer à aller à l'école". En déplacement dans le Val-d'Oise ce mardi 16 mars, le ministre de l'Education a rappelé que la fermeture des écoles "serait la dernière chose à faire", même en cas de reconfinement en l'Ile-de-France. La fermeture des écoles, collèges et lycées ne ferait pas partie des scénarios envisagés, même en cas de reconfinement en semaine, peut-on lire dans plusieurs médias. Si, le confinement, partiel ou total de l'Ile-de-France qui se profile est effectivement décrété, Jean Castex pourrait de nouveau prendre la parole en conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé ce jeudi 18 mars pour en détailler les modalités.