Jour de grève 2023 : quelles perturbations le jeudi 9 mars ?

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit pour un troisième jour consécutif de grève jeudi 9 mars. Trains, métros, RER, bus... à quelles perturbations s'attendre dans les transports ? Quels seront les prochains jours de grève ?

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites continue. Plusieurs organisations de jeunes ont appelé à la mobilisation ce jeudi 9 mars "pour faire entendre la voix des jeunes partout" et "améliorer notamment le système des bourses d'études". Le trafic sur les réseaux RATP, Transilien et SNCF restera perturbé pour ce troisième jour de grève consécutif.

Sur le réseau RATP, un trafic "encore en amélioration" jeudi 9 mars

Dans les transports parisiens, le trafic sera "encore en amélioration" jeudi 9 mars par rapport à la journée de mercredi 8 mars. Le fonctionnement des lignes de métro 1, 3bis, 4, 7bis et 14, des bus et des tramways ne sera pas touché selon les prévisions de la RATP. Les conditions de transport restent cependant particulièrement dégradées dans les lignes 3, 6, 7, 8, 10 et 13.

La circulation des transiliens et des RER "fortement perturbée" jeudi 9 mars

"La circulation des trains restera fortement perturbée jeudi 9 mars sur les lignes du Transilien", a annoncé le réseau, qui appelle ses utilisateurs à reporter leurs déplacements. Le RER D et la ligne R seront particulièrement affectés, avec seulement 1 train sur 5 en moyenne (3 trains sur 5 en heures de pointe sur la ligne R). "Le trafic restera également perturbé vendredi 10 mars", avertit le réseau Transilien.

Sur le réseau SNCF, un trafic "fortement perturbé" le jeudi 9 mars

"Jeudi 9 mars, le trafic restera fortement perturbé sur l'ensemble de nos lignes (...). Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou de reporter vos déplacements", a indiqué la SNCF en fin de journée ce mercredi 8 mars. "Si vous êtes concerné par l'annulation de votre voyage en TGV ou Intercités vous serez contacté par mail ou SMS afin d'échanger votre billet pour un autre train ou l'annuler sans frais (à demander avant départ du train). Si votre train circule, vous aurez la même possibilité", a par ailleurs précisé la SNCF sur son compte Twitter.

La grève dans les écoles se poursuivra jeudi 9 mars

La FSU, premier syndicat de l'enseignement, prend part à la mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit ce jeudi 9 mars.

A noter que les établissements du premier degré sont tenus d'assurer un service minimum d'accueil pour tous leurs élèves, lorsque plus de 25% d'enseignants sont déclarés en grève. Les crèches, les collèges et les lycées ne sont en revanche pas soumis à cette obligation.

Ce qu'on sait des prochains jours de grève

Le samedi 11 mars

L'intersyndicale a annoncé, mardi 7 mars dans la soirée, deux nouvelles journées de mobilisation, dont le samedi 11 mars. Les prévisions de perturbations de la SNCF et de la RATP concernant cette journée seront connues vendredi dans l'après-midi.

Le mercredi 15 mars

L'autre nouvelle journée de mobilisation annoncée par l'intersyndicale est le mercredi 15 mars, jour où la commission mixte paritaire se saisira du texte de la réforme des retraites.