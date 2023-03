Jour de grève 2023 : quelles perturbations le mercredi 8 mars ?

La mobilisation contre la réforme des retraites, très suivie ce mardi 7 mars, se poursuivra mercredi 8 mars. Trains, métros, RER, bus... à quelles perturbations s'attendre dans les transports ? La grève sera-t-elle reconduite jeudi 9 mars ?

Pour la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mercredi 8 mars, le trafic sur les réseaux RATP et SNCF restera fortement perturbé. L'intersyndicale doit se réunir ce mardi dans la soirée pour discuter de la durée de la mobilisation, a indiqué Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur LCI.

Sur le réseau RATP, une légère amélioration mercredi 8 mars

Dans les transports parisiens, le trafic sera en amélioration mercredi 8 mars par rapport à la journée du 7 mars. Bus et tramway fonctionneront presque normalement, les RER seront plus réguliers. Les conditions de transport restent cependant dégradées dans les métros, à l'exception des lignes 1, 4 et 14 dans lesquelles le trafic sera normal.

La SNCF conseille de reporter ses déplacements prévus le mercredi 8 mars

"La circulation des trains s'améliorera mercredi 8 mars 2023 mais restera fortement perturbée sur l'ensemble des lignes opérées par SNCF Voyageurs. Le trafic restera perturbé le 9 mars", a déclaré la SNCF, qui recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus le 8 et le 9 mars, et de privilégier le télétravail.

La grève dans les écoles se poursuivra mercredi 8 mars

La FSU, premier syndicat de l'enseignement, prend également part à la mobilisation contre la réforme des retraites. Selon les chiffres du ministère, 35,35% des enseignants étaient mobilisés ce 7 mars dans le primaire et 30,09% dans le secondaire. Snuipp-FSU et Snes-FSU avancent de leur côté des taux de grévistes d'au moins 60% dans le premier et le second degré. Au-delà ce cette journée, le syndicat a appelé "à se mobiliser massivement, notamment par la grève, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes".

A noter que les établissements du premier degré sont tenus d'assurer un service minimum d'accueil pour tous leurs élèves, lorsque plus de 25% d'enseignants sont déclarés en grève. Les crèches, les collèges et les lycées ne sont en revanche pas soumis à cette obligation.

Ce qu'on sait du prochain jour de grève, jeudi 9 mars

Plusieurs organisations de jeunes ont d'ores et déjà appelé à la mobilisation ce jeudi 9 mars "pour faire entendre la voix des jeunes partout" et "améliorer notamment le système des bourses d'études".

Les prévisions de perturbations de la SNCF et de la RATP concernant le jeudi 9 mars seront connues mercredi dans l'après-midi.