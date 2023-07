Ces phrases que l'on devrait tous entendre pour réussir à déconnecter du travail

Entre les messageries instantanées disponibles sur mobile, les emails et les patrons indélicats, l'hyperconnexion au travail est un mal de notre époque, mais pas une fatalité.

Webinar de sensibilisation, charte relative à la déconnexion… La communication interne joue un rôle clé dans la lutte contre l'hyperconnexion, mais les messages moins formels ont aussi leur importance pour inscrire cette démarche dans le temps et assurer de sa sincérité.

Des messages simples qui déculpabilisent

En entreprise, une déconnexion réussie passe par une prise de conscience collective. C'est le point de vue partagé par Thomas Cornet, co-fondateur de la plateforme de pilotage de l'expérience collaborateur Cegid Wittyfit. Un salarié ne peut pas se déconnecter s'il a l'impression que ses vacances sont un problème pour la direction, son manager ou même ses collègues. Ainsi, un simple "bonnes vacances" à l'oral ou en bas d'un mail peut faire beaucoup.

Pour autant, partir en vacances l'esprit léger ne s'improvise pas. Tout le monde rêve d'entendre son manager lui dire "je ne t'appellerai pas pendant tes vacances", mais cela demande de l'organisation à plusieurs niveaux. Chaque salarié doit rédiger un message d'absence dans sa boîte mail et dans ses outils de communication interne et s'assurer que ses collègues connaissent la marche à suivre concernant ses dossiers en son absence. Par ailleurs, le manager doit aussi gérer les absences de chacun de manière à avoir une équipe qui reste fonctionnelle.

Enfin, la déconnexion ce n'est pas que les vacances. En fin de journée, un manager capable de dire "on en reparle demain, ça peut attendre" pour couper court à une conversation, permet à ses collaborateurs de retourner à leur vie personnelle sans culpabiliser. Une perte de temps qui n'est qu'illusoire selon Thomas Cornet, car la déconnexion permet au contraire d'en gagner. A titre d'exemple, cela peut s'illustrer avec une baisse de l'absentéisme et une augmentation de la rétention des salariés qui sont des indicateurs de performances chiffrables en termes de déconnexion et plus largement de bien-être au travail.