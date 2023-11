Il est peut-être trop tard pour sauver la batterie de votre téléphone si vous avez pris cette mauvaise habitude

Les smartphones consomment énormément d'énergie et pour y remédier, nous sommes nombreux à avoir une habitude qui nuit à la durée de vie de leur batterie.

Les téléphones portables sont devenus des compagnons quotidiens indispensables. Au cœur de ces appareils se trouve une batterie au lithium-ion, qui leur fournit l'énergie nécessaire pour fonctionner. Ces batteries sont privilégiées pour leur capacité à stocker une grande quantité d'énergie dans un espace relativement petit et pour leur faible effet de mémoire, ce qui leur permet de conserver leur capacité de charge après de nombreux cycles.

Cependant, malgré leur sophistication, les actions quotidiennes telles que l'utilisation intensive de l'appareil, les applications en arrière-plan, la luminosité élevée de l'écran, et la connexion constante à des réseaux sans fil ou mobiles, consomment de l'énergie de manière significative. Ces activités sollicitent la batterie de manière continue, entraînant une décharge rapide. De plus, les processus internes tels que la gestion des tâches, les mises à jour automatiques et les notifications push contribuent également à l'épuisement progressif de la batterie.

Afin d'être certains de ne pas être à court de batterie dans la journée, nous sommes nombreux à recharger notre téléphone au moment où nous sommes le moins susceptibles d'en avoir besoin. C'est donc au moment du coucher que nombre d'entre nous choisissons de brancher notre téléphone pour le laisser se recharger tout la nuit. Grave erreur. Car si au réveil, la batterie est à 100%, il est probable qu'au fil des mois, vous remarquiez qu'elle n'est, malgré tout, plus aussi performante qu'avant, perdant peu à peu en autonomie. En effet, la batterie lithium-ion n'apprécie pas la charge complète. Et même si la plupart des chargeurs récents s'arrêtent d'eux-mêmes quand ils détectent que la charge est terminée, il vaut mieux rester prudent, surtout avec les chargeurs non officiels qui ne correspondent pas à la marque de votre téléphone.

Plusieurs spécialistes attestent qu'une charge complète est déconseillée. C'est le cas de Dominik Schulte, directeur de BatterieIngenieure, une société allemande de fabrication de semi-conducteurs pour énergies renouvelables. Selon lui, maintenir sa batterie entre 30 et 80% de charge optimise sa durée de vie. Vous n'êtes donc pas obligés de laisser votre téléphone branché plusieurs heures pour recharger sa batterie à 100%, c'est même un geste à éviter. Au moment de vous lever, un chargeur rapide adapté à votre téléphone peut vous permettre un rechargement suffisant en moins d'une heure. Par précaution, vous pouvez emporter votre chargeur avec vous, l'essentiel étant de ne pas laisser votre téléphone se décharger complètement et, si possible, de le brancher dès que sa batterie passe sous la barre des 30%.