Cette application permet aux jolies femmes de bénéficier de restaurants ou spa gratuits

Le physique d'une personne devient une véritable monnaie d'échange avec cette application.

Plus besoin de régler l'addition au restaurant, de payer des excursions en bateau ou encore de débourser de l'argent pour des séances esthétiques... Appelé "beauty privilege" en anglais, le privilège de la beauté est un concept selon lequel une personne au physique attrayant se voit ouvrir plus de portes que les autres. Allant dans ce sens, de nombreuses pratiques sont banalisées, comme celle des promoteurs de boîtes de nuit sélectionnant les clients sur leur apparence. Mais aujourd'hui, la technologie va plus loin, transformant cette réalité en une plateforme numérique.

La beauté physique peut devenir une réelle monnaie d'échange et cette application l'a bien compris. Elle joue le rôle d'intermédiaire entre les personnes jugées belles et diverses entreprises voulant augmenter leur visibilité. Comme le raconte @tibopov, un jeune Français expatrié à Miami, dans une vidéo TikTok, il "ne paye rien quand il va au restaurant ou en boîte de nuit". Dans sa vidéo, visionnée plus de 220 000 fois, il profite des avantages de sa petite amie qui est inscrite sur l'application. En contrepartie, cette dernière doit poster une story ou une photo sur les réseaux sociaux en identifiant l'établissement pour partager leur expérience de rêve. Ce modèle, version modernisée du marketing d'influence, permet de supprimer les intermédiaires et d'ouvrir l'accès au monde très prisé de l'influence.

Les critères pour être considérée comme une "jolie fille" et donc éligible à ces avantages sont cependant moins clairs. Bien que l'application soit principalement destinée aux mannequins professionnels, la porte n'est pas fermée aux autres. Lors de l'inscription sur la plateforme, deux options sont possibles : mannequin en agence ou mannequin en freelance. Cette dernière catégorie est assez large, car elle comprend des personnes ayant déjà participé à des shooting mais aussi des "influenceuses" ayant un certain nombre d'abonnés sur Instagram. Les critères n'étant pas totalement définis, pour finaliser son inscription il faut attendre l'examen de son profil. Se qualifiant de "plus grande communauté de mannequins dans le monde", l'application compte plus de 25 000 membres.

Pour les femmes intéressées à explorer ces opportunités, l'application Beauty Pass est accessible dans les grandes capitales de la mode comme New York, Londres, Paris et Milan. Elle utilise la géolocalisation pour afficher les offres à proximité et permet de réserver facilement son activité.

Sur le même modèle d'autres applications comme Neon Coat ou ImageModel offrent des expériences exclusives, mettant en relation les utilisateurs avec des entreprises à la recherche de visages pour promouvoir leurs produits ou services.