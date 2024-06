Cet avantage utile à tous que les abonnés d'Amazon Prime n'utilisent pas assez

Amazon Prime ce n'est pas que la livraison gratuite et la plateforme de streaming, l'abonnement inclut également un service souvent oublié mais utile à tous.

De nombreux Français ont souscrit à l'abonnement Amazon Prime, séduits par les avantages bien connus qu'il procure comme la livraison gratuite sur certains articles ou l'accès à la plateforme de streaming Prime Video. Cependant, beaucoup délaissent un autre service très utile inclus dans l'abonnement qui peut servir à tout le monde, quel que soit son profil...

Amazon Prime regroupe en effet un ensemble de services pour un abonnement à 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an. La livraison accélérée et gratuite sur des millions de produits éligibles est certainement un des plus gros arguments de la plateforme pour vendre son abonnement. Cependant, son vaste catalogue de séries, films, documentaires et programmes exclusifs produits par Amazon est également très apprécié. Les abonnés peuvent regarder du contenu où ils veulent et quand ils veulent sur TV, mobile, tablette... De plus, Prime Video propose régulièrement de nouvelles sorties et séries originales attendues.

Prime donne aussi accès à une large sélection d'ebooks avec Prime Reading. Pour les amateurs de musique, Amazon Music Prime permet d'accéder à des millions de titres. Le catalogue est cependant plus restreint qu'avec l'abonnement Music Unlimited d'Amazon qui est un peu plus cher (10,99 euros par mois). Mais ce n'est pas tout : la plateforme d'Amazon inclut un service très pratique pour ceux qui manquent de place pour leurs photos et vidéos et qui cherchent une solution simple et efficace pour les sauvegarder.

Ce service, c'est Amazon Photos. Il offre un espace de stockage en ligne illimité et gratuit pour toutes les photos des abonnés Prime, ainsi que 5 Go pour leurs vidéos. Fini les soucis de mémoire saturée sur les smartphones ou les ordinateurs ! Plus besoin non plus de multiplier les solutions de stockage entre cloud et disque dur externe. Avec Amazon Photos, une sauvegarde centralisée est possible, le tout inclus dans l'abonnement Prime sans surcoût. Les clichés sont accessibles à tout moment depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette.

Par ailleurs, comme d'autres plateformes, Amazon propose à tous ses clients, un espace gratuit de 5 Go pour stocker photos et vidéos. Cela signifie que même sans abonnement Prime, un compte client suffit pour accéder à cet espace de stockage cette fois-ci limité. Microsoft OneDrive qui propose le même service sur simple inscription déclare sur son site que l'espace de stockage de 5 Go représente l'équivalent de 2 500 photos. Cela peut être intéressant pour soulager un peu la mémoire de son smartphone ou sauvegarder une copie des clichés auxquels on tient le plus.