Vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit si vous aimez cette chanson selon cette étude

Une étude de grande ampleur, menée sur 50 pays, a permis de mettre en lien goûts musicaux et traits de personnalité...

Une étude menée par David Greenberg, chercheur associé à l'Université de Cambridge, a mis en lumière des liens entre les préférences musicales des individus et leurs traits de personnalité. Pour ce faire, il a sollicité plus de 350 000 participants répartis dans une cinquantaine de pays différents et sur 6 continents. L'étude s'est concentrée sur la musique occidentale car c'est le style le plus écouté dans le monde, offrant ainsi le plus fort potentiel d'application à grande échelle.

Les chercheurs ont identifié plusieurs grandes familles musicales et des chansons représentatives de ces styles afin de pouvoir les faire correspondre à traits de personnalité. Ils n'ont pas été surpris de voir que les personnes consciencieuses, attachées à l'ordre et à l'obéissance, n'aimaient pas les styles "intenses" comme le punk et le heavy metal qui se caractérisent par l'agressivité et les thèmes en rapport avec la rébellion.

Néanmoins, ils ont été étonnés par les personnes névrosées. Ils s'attendaient à ce qu'elles optent soit pour une musique triste reflétant leur état d'esprit, soit pour une musique joyeuse permettant d'améliorer leur humeur. En réalité, elles semblent préférer des chansons intenses comme Smells like teen spirit de Nirvana, ce qui pourrait refléter une angoisse et une frustration intérieures selon Greenberg.

Par ailleurs, parmi les résultats les plus marquants, l'étude révèle que les personnes agréables, et ce, partout dans le monde, ont tendance à apprécier "What's Going On" de Marvin Gaye ou "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper. Les extravertis préfèrent quant à eux "Shivers" d'Ed Sheeran, qu'ils vivent au Royaume-Uni, en Argentine ou en Inde. Quant aux personnes ouvertes d'esprit, elles écoutent volontiers "Space Oddity" de David Bowie, mais l'auteur de l'étude ajoute qu'avoir une playlist diversifiée est aussi le signe d'une grande ouverture d'esprit.

Les facteurs climatiques semblent pouvoir influencer les préférences musicales, c'est un point que l'étude a mis en évidence avec la musique dansante, plus appréciée autour de l'équateur. Il n'empêche qu'outre cet exemple, elle tend plutôt à démontrer qu'il existe des tendances fortes liant traits de personnalité et préférences musicales quel que soit l'endroit où l'on vit. Un point essentiel car au-delà de dresser des profils types, l'intérêt de l'étude pour Greenberg était surtout de voir comment la musique pouvait créer une connexion entre les gens, voire même, aider à résoudre des conflits entre pays.

L'auteur de l'étude a en effet déclaré que "les gens peuvent être divisés par la géographie, la langue et la culture, mais si un introverti dans une partie du monde aime la même musique que les introvertis ailleurs, cela suggère que la musique pourrait être un pont très puissant. La musique aide les gens à se comprendre et à trouver un terrain d'entente." Greenberg insiste également sur le fait que rien n'est figé concernant les préférences musicales d'une personne, sous-entendant alors qu'il est toujours possible d'évoluer et de faire un pas vers l'autre.