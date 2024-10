Les vacances de Pâques disparaîtront si le gouvernement suit cette proposition

Le calendrier scolaire français pourrait bientôt être chamboulé. Une commission spécialisée propose un nouveau rythme qui bouleverserait notamment le traditionnel rendez-vous des vacances de Pâques.

Cette commission spécialisée du Conseil supérieur de l'éducation, réunissant syndicats enseignants, associations de parents d'élèves et élus, s'est penchée sur cette épineuse question. Après onze réunions de travail intensif qui se sont déroulées depuis le printemps 2023, les experts ont remis leurs conclusions au ministère de l'Éducation nationale en juillet dernier.

Au cœur de cette réflexion se trouve une préoccupation majeure : le bien-être des élèves et leur capacité d'apprentissage. Le constat est le suivant : le rythme actuel présente des déséquilibres importants qui peuvent nuire à la qualité de l'enseignement. Les périodes de cours s'étirent longuement selon les zones alors qu'elles peuvent être très réduites à d'autres moments du calendrier.

Pour remédier à ces disparités, la commission propose l'instauration d'un nouveau principe baptisé "rythme 7/2". Ce système est en réalité très simple : il consiste à alterner sept semaines de cours avec deux semaines de congés de septembre à juin. Dans certains cas, la période d'enseignement pourrait s'étendre jusqu'à huit semaines, mais pas au-delà, afin de préserver l'équilibre nécessaire à un apprentissage optimal.

Cette nouvelle organisation aurait une conséquence majeure sur la carte scolaire de France : la fin du découpage en trois zones. En effet, depuis 1991, l'Hexagone est divisé en trois zones (A, B et C) pour étaler les vacances d'hiver et de printemps. Le nouveau système ne conserverait que deux zones, sans chevauchement des périodes de congés. Concrètement, quand une zone terminerait ses vacances, l'autre les débuterait.

C'est dans ce contexte de refonte globale que les vacances de Pâques se retrouvent menacées car elles pourraient être déplacées au mois de mai afin d'éviter une période de cours trop longue avant les vacances d'été. Le rythme 7/2 ne devrait pas induire d'autres changements majeurs sur les autres périodes de vacances. Yannick Kiervel, professeur des écoles siégeant à la commission s'est par ailleurs montré rassurant auprès d'actu.fr. Il a précisé que es 8 semaines de vacances estivales devraient être conservées car jugées "importantes pour tout le monde".

Toutefois le ministère de l'Éducation nationale indique que le sujet n'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiat. De plus, le calendrier scolaire étant déjà fixé jusqu'à l'année 2025-2026, une éventuelle réforme ne pourrait pas survenir avant la rentrée 2027. Reste à savoir si cette proposition, qui chamboule des habitudes bien ancrées, trouvera un écho favorable auprès des décideurs et de la population. Si elle offre un repos plus régulier aux élèves, elle pourrait aussi compliquer certaines réunions de famille durant cette période de fête.