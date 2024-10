Les propriétaires d'appartement vont devoir payer jusqu'à 1 500 euros pour ce nouveau chantier obligatoire

Les personnes propriétaires d'un appartement risque de recevoir une facture inhabituelle.

40 millions... C'est le nombre de propriétaires d'au moins un bien immobilier en France. Cela représente près de 58% de la population française. En cette fin d'année, les factures pleuvent sur leur budget : taxe foncière, taxe d'habitation, taxe sur les logements vacants. Autant de dépenses inévitables auxquelles peuvent s'ajouter d'autres frais tout au long de l'année, comme les travaux de réparation ou les mises aux normes énergétiques de leur habituation.

Parmi tous les propriétaires que compte la France, une part importante possède au moins un appartement. Là encore, les charges s'accumulent : entretien du bâtiment, nettoyage des parties communes, prise en charge des ordures, factures d'électricité, d'eau, et dans certains cas... la maintenance des ascenseurs.

Et c'est là que le bât blesse. Sur les 645 000 ascenseurs recensés en France, 60% sont installés dans des immeubles destinés à l'habitation. D'après la fédération des ascenseurs de France, 309 600 appareils sont situés dans des copropriétés. Et ce sont précisément ces ascenseurs qui risquent de générer une lourde facture supplémentaire à des milliers de propriétaires.

Cette dépense inattendue concerne la mise à jour des systèmes d'alerte dans les ascenseurs des immeubles en copropriété. Car dans bon nombre d'appareils, le bouton servant à appeler les secours en cas de panne sera bientôt obsolète. Et il va falloir mettre la main à la poche pour réparer le célèbre bouton jaune sur lequel est dessiné une cloche. Une dépense obligatoire puisqu'il s'agit d'une norme de sécurité nécessaire à respecter.

Cette modification est rendue nécessaire par l'abandon programmé des réseaux téléphoniques filaires, 2G et 3G par les opérateurs de télécommunication. Ces réseaux sont actuellement utilisés pour relier les boutons d'alarme des ascenseurs aux équipes d'intervention en cas de panne.

Si en temps normal, la maintenance d'un ascenseur peut coûter à un propriétaire jusqu'à 50 euros maximum par trimestre, selon la taille de la copropriété et le nombre d'ascenseurs installés, cette opération sera quant à elle beaucoup plus onéreuse. Les professionnels devront relier l'alarme de l'ascenseur au réseau 4G. L'intervention, qui dure entre 2 et 4 heures selon le type d'alarme en place, est facturée entre 800 et 1 500 euros. Une somme qui sera partagée entre les propriétaires de l'immeuble.

Bien que la fin des réseaux filaires, 2G et 3G soit prévue entre 2025 et 2029, les professionnels du secteur recommandent de ne pas attendre pour effectuer les changements nécessaires. Les copropriétés peuvent d'ores et déjà contacter leur société de maintenance d'ascenseurs. L'entreprise indiquera si l'appareil est effectivement concerné par la mise à jour du réseau. Si oui, elle enverra un devis et programmera une date d'intervention.