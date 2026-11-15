Humilié par son patron, il rachète sa maison à sa femme et la rase complètement

C'est l'une des anecdotes les plus célèbres de Wall Street : l'histoire d'un trader écarté par sa direction, devenu multimilliardaire, qui s'est offert le luxe d'effacer de la carte la maison de vacances de son ancien patron.

Dans les couloirs feutrés de la finance new-yorkaise, tout le monde connaît cette légende. Elle commence au début des années 1990 chez Goldman Sachs. A cette époque, David Tepper est le trader vedette des obligations à haut risque. Issu d'un milieu modeste, il possède un flair hors du commun et fait gagner des fortunes à la banque. Mais son style détonne. Tepper parle fort, jure volontiers, méprise les mondanités et dépose même sur son bureau un presse-papier en forme d'attributs virils (oui, vous avez bien compris). Pour son supérieur direct, Jon Corzine, grand patron de la division obligataire, le profil ne colle pas. A trois reprises, Corzine refuse d'accorder à Tepper le titre suprême d'associé, estimant qu'il manque d'élégance pour représenter la prestigieuse banque.

Blessé mais déterminé, Tepper claque la porte fin 1992 pour créer son propre fonds d'investissement, Appaloosa Management. Pendant que ses anciens collègues doutent, il applique son instinct redoutable. Le véritable triomphe survient après la crise des subprimes de 2008 : convaincu que l'Etat ne laissera pas sombrer le système bancaire, Tepper rachète à petit prix des actions d'établissements au bord du gouffre. L'intuition lui rapporte des milliards. En quelques années, il devient l'un des hommes les plus riches de la planète.

De son côté, Jon Corzine connaît une trajectoire plus mouvementée. Après avoir quitté Goldman Sachs et fait un passage par la politique comme gouverneur du New Jersey, ses affaires s'essoufflent. Surtout, il traverse un divorce douloureux. Lors de la séparation en 2003, son ex-épouse, Joanne, hérite de la propriété familiale située à Sagaponack, dans le secteur le plus huppé des Hamptons, en bordure directe de l'Atlantique.

A l'été 2010, l'occasion se présente. David Tepper apprend que Joanne Corzine met en vente ce domaine de plus de deux hectares. Sans négocier, le milliardaire débourse 43,5 millions de dollars en cash pour remporter la mise. Pourtant, il n'a aucune intention d'habiter la bâtisse où son ancien patron passait ses étés.

Dès l'année suivante, des pelleteuses débarquent sur le terrain. Tepper fait raser intégralement la villa de 570 mètres carrés. Pas une pierre ne reste debout. A la place, il fait ériger une demeure deux fois plus grande, avec piscine géante et vue imprenable sur l'eau. Questionné par un journaliste sur la douce ironie de l'opération, Tepper esquissera un sourire : "Disons simplement qu'il y a un peu de justice en ce bas monde".

Sur le plan pratique, l'ancienne maison en bois masquait l'océan et seul le terrain valait une fortune. Mais pour Wall Street, le symbole était scellé : vingt ans après avoir été jugé indigne d'une promotion, Tepper avait littéralement passé le bulldozer sur les souvenirs de son ex-patron.